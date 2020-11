Michelle Hunziker e lo stalker: “Come ha influito su Aurora”

Michelle Hunziker, apprezzatissima in tv con “All Together Now”, è tornata a parlare dello stalker che l’ha perseguitata: come la vicenda sconvolse sua figlia Aurora

Una coppia affermatissima, nel lavoro e nella vita. Stiamo parlando di mamma Michelle Hunziker e di sua figlia, Aurora Ramazzotti, legatissime sia nel contesto privato che in quello televisivo. Michelle, attualmente alla conduzione di “All Together Now“, è recentemente tornata a parlare della vicenda di stalking da lei subita in prima persona.

La persecuzione vissuta dalla Hunziker, ovviamente, non poteva non ricadere anche sulla vita di Aurora, sua primogenita. La conduttrice, nel salotto di Verissimo, si è lasciata andare a sconvolgenti dichiarazioni su quel drammatico periodo.

Michelle Hunziker e lo stalker: le ripercussioni su Aurora

L’amore fra mamma Michelle e la giovane Aurora è sempre stato fuori discussione: le due, legate da un rapporto molto speciale, hanno anche trascorso insieme la precedente quarantena. Proprio di recente, la giovane Ramazzotti ha annunciato la propria positività al Covid-19.

I fan si sono subito allarmati di fronte alla notizia, vista anche la “scomparsa” inspiegabile di Aurora dai social. La figlia di Michelle, tuttavia, ha rassicurato i suoi sostenitori in merito alle proprie condizioni di salute, ed è tornata a rallegrarli attraverso i consueti siparietti social.

Michelle, parlando della terribile esperienza di stalking vissuta sulla propria pelle, non ha nascosto quanto la situazione sia stata a tratti ingestibile, specie per la figlia Aurora. La conduttrice, preoccupata per l’incolumità di sua figlia, le avrebbe addirittura stravolto la vita. “Ho dovuto cambiarle completamente la vita, purtroppo” – ha dichiarato Michelle a proposito della decisione di affidarle una guardia del corpo.

Di fronte a Silvia Toffanin, nel salotto di Verissimo, la conduttrice svizzera non ha risparmiato i particolari di quell’orribile esperienza, confidando di aver persino ricevuto delle lettere intimidatorie. Di fronte alla possibilità che sua figlia Aurora venisse messa in mezzo, dunque, Michelle non ha avuto scelta.

“Mi hanno chiesto di pagare una determinata somma altrimenti mi avrebbero acidificato la ragazza. Mi sono molto spaventata“. Queste sono state le drammatiche parole della conduttrice, che solo dopo anni è riuscita a ripercorrere tutte le tappe di una vicenda da brividi.

