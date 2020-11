Milano, Un uomo tenta di uccidere moglie e suocera con un coltello

Stamattina a Milano un uomo di 66 anni ha provato a uccidere sua moglie e sua suocera con un coltello per poi cercare di suicidarsi

Alla periferia nord di Milano questa mattina un 66enne ha cercato di uccidere sua moglie di 62 anni e poi ha rivolto la sua furia omicida verso sua suocera di 90 anni. La follia dell’uomo si è scatenata verso le 6 del mattino. Le due donne sono adesso all’ospedale Niguarda e versano in gravi condizioni. Hanno riportato ferite profonde all’addome e al torace. È stato lo stesso 66enne che ha poi chiamato i soccorsi, dopo che ha tentato di suicidarsi: le sue ferite non desterebbero particolari problemi. I sanitati del 118 hanno avvertito le forze dell’ordine che sono sopraggiunte sul luogo del tentato omicidio. Si tratta dei carabinieri della compagnia di Magenta e della radiomobile. Il 66enne è stato ricoverato all’ospedale San Carlo.

