Mario Monti telefona in diretta a L’aria di Domenica per salutare la Fornero. Si autoinvita alla prossima puntata di L’aria di Domenica.

Una puntata atipica quella appena andata in onda dell’Aria della Domenica.

Ospite di Myrta Merlino c’era infatti Elsa Fornero, ministra del lavoro e delle politiche sociali del governo dei tecnici. La famosa conduttrice del programma ha scherzato bonariamente: “L’altra settimana Monti era in bianco e nero, oggi è a colori“.

In quel momento è arrivata la telefonata inaspettata di Mario Monti in persona: “C’è una violazione della par condicio“.

Era proprio lui, Mario Monti, senatore ed ex premier: “Volevo solo salutare la Fornero” dichiara subito dopo il senatore.

I due, infatti, hanno condiviso molto: insieme, nel 2012, hanno portato avanti la famosa riforma delle pensioni, che in passato ha generato tanto scandalo.

L’ex premier si lancia poi in commenti azzardati sulla situazione attuale del Coronavirus in Italia e nel mondo: “I negazionisti di oggi sono simili a quelli di allora” e spiega: “Si negava la crisi finanziaria, si negavano i rischi che correva l’Italia come oggi si nega l’esistenza del coronavirus”.

Nonostante si tratti di un paragone molto tirato, i presenti in sala annuiscono: il virus riesce sempre a entrare in tutti gli aspetti della vita degli italiani.

Mario Monti vorrebbe partecipare alla prossima puntata di L’aria della Domenica insieme alla Fornero e così commenta:“Myrta mi regalerà una grande gioia se domenica prossima ci inviterà insieme, io e la dottoressa Fornero”.

La conduttrice non se lo fa ripetere due volte: “Siete già invitati”, esulta la padrona di casa.

E anche la Fornero commenta: “Aderisco, ma lei corre rischi di impopolarità”. Si vedrà nei prossimi giorni come reagirà il mondo degli ascoltatori attraverso i commenti sui social, uno dei principali mezzi di comunicazione odierni.

