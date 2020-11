Napoli-Milan: le pagelle e il risultato della partita

Le pagelle e il risultato del big match serale dell’ottava giornata di Campionato di Serie A Napoli-Milan, appena terminata

Si è appena concluso il posticipo dell’ottava giornata di Serie A. Una partita ricca d’emozioni: All’8′ Ibra pennella una palla perfetta per Rebic che però calcia male, facile per Meret. Il portiere azzurro invece viene impegnato dopo solo un minuto su tiro di Calhanoglu. Nella prima frazione di gioco è dominio rossonero con il Napoli che si fa vedere poco nella trequarti avversaria. Al 20′ arriva il gol di testa Ibrahimovic su un cross perfetto di T. Hernandez. Koulibaly si dimentica completamente di avere alle spalle lo svedese. Gli azzurri si svegliano al 26′ con uno squillo di Mertens su assist di Koulibaly. Ci si mette anche la sfortuna per gli uomini di Gattuso: sugli sviluppo di un calcio d’angolo, Rebic salva quasi sulla linea, Di Lorenzo calcia e colpisce la traversa, il pallone finisce in angolo. Politano è molto in partita: apre spesso per i compagni e tenta anche azioni personali. Un Napoli sprecone che pur essendo posizionato in campo, soffre delle improvvise profondità del Milan.

Napoli-Milan, il tabellino e le pagelle del match

La seconda frazione di gioco si apre con gli azzurri in attacco che cercano di agguantare il pareggio. Ma “re” Zlatan riceve una grande palla da Rebic e segna con il ginocchio. Al 63′ Zielinski per Mario Rui che appoggia per Mertens, il folletto belga insacca e accorcia le distanze. Al 65′ il Milan si ritrova con un uomo in più per l’espulsione di Bakayoko, già ammonito.

Napoli (4-2-3-1): Meret 6; Di Lorenzo 5, Manolas 6,5, Koulibaly 5, Mario Rui 5,5; Fabian Ruiz 6, Bakayoko 6; Politano 6,5 (69′ Petagna), Lozano 6 (Zielinski), Insigne 5,5; Mertens 7. All. Gattuso 6

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma 6,5; Calabria 6,5, Kjaer 6, Romagnoli 5, T. Hernandez 7; Bennacer 6, Kessié 6; Saelemaekers 6, Calhanoglu 6,5, Rebic 6,5; Ibrahimovic 8 (78′ Colombo). All. Pioli 6 (in panchina Bonera)

Arbitro: Valeri

Reti: Ibrahimovic 20′ (M), Ibrahimovic 54′ (M), Mertens (N) 63′

Ammoniti: Calabria (M), Rebic (M), Kessie (M), Mario Rui (N)

Espulsi: Bakayoko (N) (per somma di ammonizioni)

MIGLIORE IN CAMPO: Ibrahimovic

