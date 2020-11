Noemi dopo la doccia , solo l’asciugamano e nulla più, bollente – FOTO

Noemi. La cantautrice romana ci tiene ad avere sempre un canale aperto con i suoi fan. Gli aggiornamenti su Instagram

La sua voce black ha incantato il pubblico fin dal primo ascolto. Noemi, divenuta celebre nel 2009 dopo la sua partecipazione alla seconda edizione italiana di X Factor, non ha mai fatto un passo falso nella sua carriera.

Canzoni come Per tutta la vita, Sono solo parole, Vuoto a perdere, seppur recenti si possono considerare ormai delle pietre miliari del repertorio musicale italiano. Dura la vita per lei in questo periodo di lockdown, così come per tutti gli esponenti artistici che sono costretti ad uno stop forzato. Niente esibizioni dal vivo, concerti e folla di fan adoranti sono un ricordo sbiadito nel tempo. Lei stessa scrive: “Ci aspettano giornate delicate, un po’ più di tempo in casa rispetto al solito, ma è importante per tutti noi, non molliamo”.

Ritorneremo a godere delle performance straordinarie di Noemi che, nonostante la lontananza dal palco, non è intenzionata a perdere il rapporto con il pubblico che la segue. Utilizza Instagram per aggiornarlo di continuo, sui suoi progetti, hobby, passioni e vita privata.

Noemi. Una finestra sulla sua intimità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NOEMI (@noemiofficial)

La rossa più sfavillante del panorama musicale italiano ci mostra questo weekend un attimo particolarmente intimo. Dona ai fan uno scatto simpatico fuori dalla doccia. Vetro appannato e un selfie allo specchio: “Perché la vita è bella così, nonostante tutto, al naturale”. Ed è proprio così che si mostra Noemi, in tutta la sua semplicità. Niente trucco, non ne ha bisogno: i lineamenti sono perfetti e bastano i suoi grandi occhi azzurri ed espressivi a catturare l’attenzione.

Un turbante in testa, un’asciugamano le copre il corpo bagnato, cellulare in mano. I fan scrivono solo parole di plauso. Un’artista come lei, talentuosa, preparata, energica, se le merita tutte: “Sei bella, brava e simpatica!” – scrive qualcuno. Altri sperano in nuovi progetti musicali: “Con qualche singolo (la vita) potrebbe migliorare”.

Aspettando tempi migliori, Noemi si gode momenti di relax in questo weekend autunnale insieme al suo amico a quattro zampe. Le sue Instagram stories sono cariche di tenerezza.

