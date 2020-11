Paola Turci, l’abbraccio sui social con una persona speciale – FOTO

La cantautrice Paola Turci dopo lo scatto con la nipote Bianca ha postato un altro scatto insieme ad una persona speciale, Mimì

La cantautrice Paola Turci dopo lo scatto in bianco e nero assieme alla nipote Bianca condiviso solo un paio di giorni fa nella sua pagina Instagram, torna di nuovo a far parlare di sé con un reperto vintage direttamente dal 1989.

La carriera della Turci inizia di fatto proprio quell’anno con la sua prima apparizione al Festival di Sanremo con la canzone L’uomo di ieri. La sua carriera però subisce una brusca battuta d’arresto a causa di un incidente automobilistico nel 1993 che la allontana per qualche anno dalle scene musicali italiane dove si era conquistata col tempo grande popolarità.

Dopo una relazione con il tennista Paolo Cané che l’ha coinvolta sentimentalmente negli anni Novanta, nel 2010 la cantante ha sposato Andrea Amato con cui ha divorziato qualche anno dopo, non sono nati figli dalla relazione ma in una recente intervista ha dichiarato di averli desiderati tanto in passato.

Paola Turci, “Io e te nel 1989 in Brasile. #mimì”

Classe 1964, Paola Turci è l’icona femminile del rock italiano amata per il suo stile inconfondibile fatto di look maschili e una voce tagliente e ammaliante allo stesso tempo.

Paola Turci ieri ha allietato i fan di Instagram con uno scatto amarcord direttamente dal 1989, anno in cui fece la su storica apparizione al Festival di Sanremo. La sua carriera decollava proprio con la sua quarta partecipazione a Sanremo. “Mi hanno tirato sul palco e mi hanno detto che avevo vinto. Era la mia terza volta, ed ero con Mimì“, disse Paola in un’intervista rilasciata a Domenica In l’anno scorso.

E proprio per ricordare quell’evento ha deciso di aprire i cassetti e condividere uno scatto che la vede abbracciata a Mia Martini: si stringono forte, lei giovanissima con una t-shirt variopinta e i capelli arruffati mentre Mia elegante con camicia bianca annodata al collo, gilet verde chiaro e occhiali da sole scuri. Oltre 10mila like per lo scatto condiviso e commenti nostalgici di chi si ricorda quel momento lontano.

