Rocío Morales mostra ai follower la sua parte più sensuale – FOTO

La bella modella Rocío Morales ha pubblicato uno scatto molto sensuale sulla sua pagina Instagram ma dietro si nasconde un messaggio d’amore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocío Muñoz Morales (@rociommorales)

Rocío Muñoz Morales negli anni è diventata molto popolare nel nostro Paese non solo come modella e attrice, ma anche come moglie di Raul Bova, aspetto che le ha fatto raggiungere un seguito di 487mila follower sulla sua pagina Instagram.

In un’intervista rilasciata qualche giorno fa ad Ansa Lifestyle, Rocio che è anche mamma di due bambine, Luna e Alma, si racconta svelando al pubblico la sua routine di bellezza e i suoi segreti di giovinezza.

LEGGI ANCHE -> Bianca Atzei, ombelico in vista e pigiama seducente, una favola – FOTO

Il punto di forza della modella oltre ad una buona skincare è, senza dubbio, l’attività fisica: “Sono convinta che lo sport abbia benefici anche sull’umore, a me fa superare mille dubbi ed è meglio di una seduta dall’analista!”, ha dichiarato lei stessa che si reputa comunque una donna fortunata di avere del tempo libero anche dopo la nascita delle bambine.

Rocío Morales, “In punta dei piedi cammino con voi”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocío Muñoz Morales (@rociommorales)

Forse postare sui social seno prorompente e lato B in bella mostra non è più di moda. Pare che la vera ossessione di alcune star dello show business sia far vedere parti del proprio corpo al naturale, – piedi, mani, orecchie – un’esaltazione del proprio aspetto più intimo che però a quanto pare fa impazzire letteralmente i fan. Non più un’appendice del proprio corpo ma un lato “fetish” da mettere in mostra.

Nel tempo lo hanno fatto Caterina Balivo, Belen Rodriguez, Alessia Marcuzzi, Carolina Marcialis, Federica Pellegrini, e da ultima Rocio Morales che si è mostrata ai follower con uno scatto del suo piede sinistro cinto alla caviglia con la mano.

LEGGI ANCHE -> Ballando 2020, vince la coppia Gilles Rocca e Lucrezia Lando

“In punta dei piedi cammino con voi. Luna e Alma con me per sempre #daughters” scrive Rocio a margine dello scatto. Nella caviglia troviamo tatuato il simbolo delle sue due figli, sempre con lei ovunque la porti la sua strada.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocío Muñoz Morales (@rociommorales)

Una mamma affettuosa e sempre presente che vuole suggellare un amore profondo con le creature che lei stessa ha generato. Non solo quindi pedicure e manicure perfetta nello scatto condiviso, ma un messaggio più profondo che solo chi è madre può capire.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.