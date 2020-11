Romina Power tra foto tristi e viaggi in Puglia: cosa succede con Albano

Ogni volta che Romina Power torna in Puglia, le voci su lei ed Albano circolano in fretta. C’è del vero questa volta?

Passano gli anni, eppure il fascino che Albano e Romina continuano ad esercitare sulle nuove generazioni non passa mai. Ogni volta che la bella cantante torna in Puglia, subito si alzano voci su un possibile ritorno di fiamma tra lei e l’ex marito. È successo anche questa volta, dopo un viaggio in Salento, terra che ha accolto la Power fin dalla prima giovinezza. Molti hanno parlato di un ripensamento di Romina sul suo vecchio matrimonio e sulla sua famiglia. Ma quanto c’è di vero?

Non molto, almeno a giudicare dalle ultime dichiarazioni rilasciate da Loredana Lecciso. In un’intervista al settimanale Nuovo, la soubrette ha raccontato che, ora come ora, non teme il confronto con Romina Power. Tra lei ed Albano c’è forte intimità ed entrambi cercano di mantenere un clima di serenità e vicinanza fisica all’interno della famiglia, in contrasto con il rispetto delle misure anti-contagio adottate con amici e conoscenti.

Nel frattempo Romina, finalmente tornata in Puglia, continua a pubblicare vecchi scatti dal passato.

Romina Power, un intero mese dedicato ad Ylenia

“Novembre è il mese di Ylenia” ha scritto qualche settimana fa Romina Power, in un post che ha dato inizio ad un fiume in piena di scatti in ricordo della figlia. Nonostante la ragazza sia scomparsa ormai da moltissimi anni ormai, la madre non la dimentica e la omaggia con una serie di teneri ricordi nel mese del suo compleanno.

“Se la dolcezza avesse un volto, sarebbe il tuo, Ylenia” scrive Romina sotto un altro post, mentre accanto ad una foto che la ritrae insieme ad Albano, racconta la storia della prima copertina cucita per la figlia appena nata.

