Russia: registrati più di 24.mila casi di Covid-19 al giorno

Nuovo record in Russia: per il terzo giorno consecutivo sono stati registrati al giorno più di 24.000 casi di contagio da coronavirus.

Nuovo record in Russia per il numero di decessi giornalieri a causa del coronavirus: per tre giorni consecutivi, il numero dei contagi si è stabilito a 24.000. Per l’esattezza, si parla di 24.581 casi di positività al virus. Secondo quanto riportano le autorità sanitarie locali, il numero dei malati indica oggi 2.089.329 contagiati, ai quali si aggiungono i recenti 24.822 casi di infezione delle ultime 24 ore. Ieri la capitale contava 6575 positivi; mentre oggi i nuovi malati da coronavirus sono 949. A San Pietroburgo il numero scende a 2.688. Ancora, 448 i casi registrati nella provincia di Nizhny Novgorod; mentre 385 sono quelli indicati a Sverdlovsk.

IN RUSSIA AUMENTA IL NUMERO DEI DECESSI DA COVID-19

Da inizio della pandemia il numero dei contagiati e dei morti per la malattia virale è aumentato a dismisura e continua a crescere a una rapidità sconvolgente. Secondo una stima della sede operativa, il numero totale delle vittime da è pari a 36.179 persone e oggi, 22 novembre, le morti certe per coronavirus sono 401. Il virus esiste e continua a circolare. La città maggiormente colpita è ovviamente Mosca: il suo triste record conta fino a oggi circa 8.303 persone stroncate dal covid-19. Secondo la Johns Hopkins University, i contagiati mondiali sono 58,1 milioni. Al primo posto tra le nazioni col maggior numero di infezioni troviamo gli Stati Uniti, con più di 12 milioni di positivi.

A seguire l’India con oltre 9 milioni di casi, il Brasile (circa 6 milioni), la Francia (2,1 milioni) e il Messico. La Russia è attualmente al quinto posto.

Fonte Новая газета