Selvaggia Lucarelli: l’ineccepibile sentenza sul fenomeno Lidl, poi la svolta

Le polemiche della giudice Selvaggia Lucarelli hanno raggiunto anche il fenomeno delle scarpette Lidl, poi però ci ripensa: la controrisposta.

La conduttrice ed attrice romana si è ormai ufficialmente aggiudicata un posto privilegiato nel programma televisivo in onda da quindici anni sulla Rai. Pare che Selvaggia Lucarelli prima che l’ultima puntata del famoso talent show vip andasse in onda nella serata di ieri si sia espressa nel pomeriggio sul fenomeno Lild. Le tanto bramate scarpette che hanno creato assembramenti e risse nel corso delle ultime settimane hanno suscitato anche il parere di una dei membri di spicco della giuria di Ballando Con Le Stelle. I prezzi delle scarpette ormai tanto in voga sembrano anch’essi balzati “alle stelle”. E la cruda sentenza di Selvaggia ha scatenato un’esilarante sorpresa direttamente da parte della catena di negozi.

Selvaggia Lucarelli: il marchio risponde con un regalo al parere non privo di equivoci

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Selvaggia Lucarelli (@selvaggialucarelli)

La tanto acclamata giudice di Ballando Con Le Stelle aveva dato la sua sentenza. Secondo quanto detto nelle stories su Instagram Selvaggia avrebbe screditato l’utilità delle scarpette, puntando il dito sull’ennesima motivazione che ha portato gli italiani letteralmente ad impazzire pur di averne un paio nella propria abitazione. La risposta da parte della catena di negozi non ha tardato ad arrivare, porgendo un invito altrettanto eclatante alla primordiale giudice di Rai 1. Il regalo da parte del marchio è stato un paio di scarpette immacolate ad edizione limitata, con tanto di calzini e indirizzate alla stessa Selvaggia. Il biglietto ad accompagnare l’inaspettato cadeau la invitava infatti ad indossarle durante la finale del programma televisivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Telecronaca Del Tuo Cuore❤️ (@latelecronacadeltuocuore)

Nonostante le polemiche afflitte in precedenza al brand di fama europea la bionda e spesso polemica Lucarelli ha ceduto alle lusinghe ed alla corrispettiva proposta. La reazione è stata immortalata dalla protagonista della faccenda sui social, in primo piano le scarpette e la dedica, ed in basso il suo commento: “le indosserò per la finale“. Ora il dubbio resta palpabile, lo avrà fatto davvero? Oppure, con le gambe celate sotto il tavolo dei giudici ha potuto nascondere tanta spavalderia?

