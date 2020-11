Silvia Toffanin e Pier Luigi Berlusconi stanno insieme dal 2002 ma non si sono mai sposati: cos’è che non ha fatto scattare il fatidico “si” tra i due?

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi hanno una bellissima storia d’amore da anni, esattamente dal 2002, ma delle nozze tra i due nemmeno l’ombra.

Sono in molti che si domandano infatti perché i due non decidano di convolare formalmente a nozze e mettere nero su bianco il loro amore, che ormai dura da più di 18 anni.

Ogni anno, infatti, si diffondo dei rumors secondo i quali i due starebbero per convolare finalmente a nozze, ma poco dopo arriverebbe la temuta smentita della data prescelta.

Sono stati proprio Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi ha rivelare in un’intervista il perché del mancato matrimonio. Ecco i motivi:

IL MOTIVO DEL MANCATO MATRIMONIO

Entrambi i due vip super chiacchierati sarebbero troppo concentrati sul lavoro per pensare a qualcosa di impegnativo come un matrimonio.

Pier Silvio Berlusconi sarebbe infatti concentrato nel far crescere l’azienda di famiglia Mediaset, che conduce efficacemente da anni, mentre la Toffanin sarebbe impegnata a tempo pieno come conduttrice televisiva del programma Televisivo Verissimo.

La carriera della Toffanin non si è mai fermata, da quando ha esordito come Miss Italia nel 1997 e come letterina a Canale 5 nel programma Passaparola. La Toffanin ha poi avuto un ruolo nel programma Verissimo come giornalista di moda, per poi passare la conduzione dello stesso nel 2006.

Comunque nonostante il rapporto tra Silvia e Pier Silvio non sia siglato da nessun documento, i due si amerebbero tantissimo e non hanno bisogno di alcun tipo di certificazione: sono già due i bambini frutto del loro amore: Lorenzo Mattia, nato il 10 giugno 2010 e Sofia Valentina, nata il 10 settembre 2015.

