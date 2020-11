Udinese-Genoa: le pagelle e il risultato della partita

Le pagelle e il tabellino della sfida delle ore 18 dell’ottava giornata di campionato di serie A tra Udinese-Genoa, appena terminata.

Si è appena conclusa la sfida delle ore 18 dell’ottava giornata di campionato. L’Udinese conquista una vittoria molto importante contro il Genoa e sale in classifica. I liguri, invece, restano al penultimo posto avendo conquistato appena 5 punti in 8 turni (solo il Crotone ha fatto peggio collezionando appena due punticini). A decidere il match la rete di De Paul al 34esimo minuto, capace di superare Perin con un bel tiro ad incrociare. I rossoblu non sono mai stati pericolosi per tutta la durata dell’incontro, ma hanno trovato un gol insperato all’ultimo respiro. L’arbitro, tuttavia, ha annullato la rete di Scamacca dopo un consulto al Var per fuorigioco.

Leggi anche —> Serie A 2020/2021: calendario, risultati e classifica aggiornati

Udinese-Genoa, il tabellino e le pagelle della sfida

Importante successo per l’Udinese che battendo di misura il Genoa conquista 3 punti importanti nella lotta salvezza. Dopo 2 sconfitte e un pareggio nei tre turni precedenti, i friulani ritrovano la via dei 3 punti. Quest’anno la strada per salvezza è decisamente complicata: le neopromosse, eccezion fatta per il Crotone, stanno ben figurando e hanno già raccolto diversi punti.

Udinese (3-5-2): Musso 6; Becao 6.5, Nuytinck 7, Samir 6.5; Stryger Larsen 6, De Paul 7.5, Arslan 6 (68′ Mandragora 6), Pereyra 6.5, Zeegelaar 6.5; Pussetto 6 (68′ Lasagna 6), Okaka 6.5. Allenatore: Gotti.

Genoa (3-5-2): Perin 6; Biraschi 6(46′ Goldaniga 6), Bani 5, Masiello 6 (89′ Destro s.v); Ghiglione 5, Sturaro 5.5(69′ Zajc 6), Badelj 6, Lerager 5.5, Pellegrini 6(81′ Parigini s.v); Pandev 5 (70′ Shomurodov 6), Scamacca 7. Allenatore: Maran.

Arbitro: Gianpaolo Calvarese

Reti: De Paul 34′ (U)

Ammoniti: 31′ Masiello (G), 63′ Badelj (G), 65′ Arslan (U), 76′ Musso (U), 95′ Scamacca (U)

Espulsi: Perin

MIGLIORE IN CAMPO: De Paul

Leggi anche —> Milan, Ibrahimovic generoso: regalo speciale a ogni compagno di squadra

L’Udinese, prima di affrontare la Lazio nel lunch match di Domenica prossima, sfiderà la Fiorentina mercoledì nel quarto turno di Coppa Italia. Il Genoa, invece, affronterà la Sampdoria giovedì in Coppa Italia e il Parma lunedì prossimo. La prossima settimana, quindi, sarà decisamente complicata per il grifone.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.