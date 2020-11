Ursula Corbero e lo scatto con ‘Nairobi’ che emoziona i fan – FOTO

Le due protagoniste de “La casa di Carta” in un dolcissimo scatto che le ritrae unite e abbracciate quando ancora era possibile farlo..

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Úrsula Corberó 🐣 (@ursulolita)

Ursula Corbero conosciuta da tutti come Tokyo de “La casa di carta” posta un dolce scatto insieme all’amica e collega Alba Flores che interpreta Nairobi nella fortunata serie spagnola.

Ursula è stata probabilmente la protagonista più amata della serie tv targata Netflix, che ha ottenuto un seguito inaspettato e sconvolgente. La sexy spagnola infatti colleziona la bellezza di 20,7 milioni di followers. Grazie alle operazioni criminali organizzate dalle tute rosse guidate dal Professore, gli attori sono ormai conosciuti in tutto il mondo e seguitissimi sui social.

LEGGI ANCHE –> MELISSA SATTA, MAGLIETTINA SCOLLATA E DÉCOLLETÉ PROROMPENTE: FANTASTICA – FOTO

In particolar modo la sexy Ursula: nasce a Barcellona 31 anni fa e interpreta diversi ruoli in Spagna, sia in tv che al cinema ma la fama internazionale arriva nel 2017 quando diventa Tokyo ne “La casa di Carta”.

Tokyo e Nairobi in un dolce abbraccio