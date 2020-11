Valeria Graci in lacrime a Verissimo. Silvia Toffanin commossa

La dura esperienza subita dalla comica Valeria Graci raccontata a Verissimo. “Mi chiamavano pu…na e io ci credevo” confessa alla Toffanin

Oggi pomeriggio è tonato puntuale su Canale Cinque l’appuntamento con Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Oggi si celebra la giornata contro l violenza sulle donne e diversi sono stati gli spunti trattati durante il programma sul tema tanto delicato per milioni di donne. Ospite in studio la comica Valeria Graci, che ha raccontato per la prima volta la sua esperienza con le violenze verbali subite.

Valeria Graci è comica, attrice e conduttrice televisiva. Si tratta di un volto noto del piccolo schermo perché nel 2001 ha costituito il duo comico Katia (Follesa) & Valeria che ha fatto parte di alcune note trasmissioni tv, tra cui Colorado Cafè, Mtv Comedy Lab, Zelig Off, Scherzi a parte.

Valeria Graci ha raccontato per la prima volta la sua storia