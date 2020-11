Una giovane donna muore improvvisamente a Croce di Musile, in Veneto: una emorragia cerebrale la causa

Aveva solo trentaquattro anni Hazbije Seferi Sinameta, la donna che è deceduta improvvisamente a causa di un’emorragia cerebrale a Croce di Musile, in Veneto. La donna, di origine albanese, risiedeva con la sua famiglia in via Bosco ed era perfettamente inserita nella comunità.

A rendere ancora più tragica la vicenda il fatto che fosse diventata mamma del suo terzo figlio da poco, solo due settimane fa. Una vicenda che ha scosso tremendamente la comunità, come annuncia il Gazzettino. La donna avrebbe avvertito un malore improvviso la scorsa domenica, quindi, il decesso dopo quattro giorni.

Sembra che a pochi giorni dal parto, la donna lamentasse forti mal di testa fino a domenica scorsa, quando avrebbe perso i sensi. Ricoverata immediatamente in ospedale, le è stata accertata un’emorragia cerebrale che, in pochi giorni, l’ha uccisa. La donna, oltre al marito, lascia due figli di 14, 8 anni ed il terzogenito nato solo poche settimane, il 3 novembre.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> MILANO, UN UOMO TENTA DI UCCIDERE MOGLIE E SUOCERA CON UN COLTELLO

Croce di Musile: giovane donna stroncata da un’emorragia

Tragedia in una piccola frazione del comune di Musile di Piave: una giovane donna di trentaquattro anni, di origine albanese, è morta improvvisamente a causa di un’emorragia cerebrale che non le ha lasciato scampo.

Hazbije Seferi Sinameta era diventata mamma da poco – il 3 novembre – del suo terzo figlio; una gioia che però ha subito un’improvviso arresto in famiglia a seguito del malore, avvertito dalla donna domenica scorsa, che l’ha uccisa nel giro di pochi giorni. A una decina di giorni dal parto, infatti, avrebbe avvertito forti mal di testa fino a quando ha perso i sensi. In ospedale, però, purtroppo la situazione non è migliorata e la donna è deceduta.

La tragedia ha scosso profondamente la comunità oltre ai suoi famigliari: la donna lascia infatti tre figli e il marito. La famiglia, di origini albanesi, viveva da anni in questa piccola frazione in via Bosco e ne è perfettamente integrata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> ALBERTO GENOVESE ABBANDONATO DA TUTTI: MA SUI SOCIAL EMERGE LA VERITÀ

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter