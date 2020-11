Wanda Nara sempre più hot, l’allenamento condiviso sui social è da infarto – FOTO

Nuovo scatto bollente postato sul profilo social di Wanda Nara. Anche stavolta è illegale con indosso un completo sportivo succinto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Wanda Nara è sempre più hot. La showgirl argentina e agente del marito Icardi pubblica più che quotidianamente scatti che la ritraggono mentre è intenta a svolgere attività fisica per tenersi in allenamento durante questo lungo lockdown parigino.

LEGGI ANCHE -> Diletta Leotta, la confessione sull’intimo che indossa quando torna a casa – FOTO

L’argentina infatti si è trasferita nel capoluogo francese dopo che il marito calciatore è entrato a far parte del Paris Saint Germain qualche mese fa. Il lockdown e la voglia sempre vigile di mettersi in mostra di fronte ai suoi 7,2 milioni di fan hanno fatto il resto.

Solo ieri aveva condiviso due scatti bollenti del suo workout casalingo in cui bardata di micro top rosso logato Nike e maxi pantaloni della tuta non ha lasciato nulla all’immaginazione. Seno e lato B totalmente in primo piano per la gioia dei fan che la seguono per questa sua propensione a mostrarsi sempre in modo sensuale malizioso.

Wanda Nara, il top sportivo non la contiene