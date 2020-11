Aurora Ramazzotti, si piega ma non si spezza, dopo un periodo preoccupando risorge come una fenice dalla sue cenerini.

La figlia del celebre cantante di Ti Sposerò Perché e della vivace conduttrice televisiva Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti, ha affrontato un momento particolarmente oscuro. Nelle scorse settimane, dopo aver eseguito un tampone per il Covid-19, la ragazza è sfortunatamente risultata positiva al virus. Pare che la malattia e la quarantena l’abbiano cambiata per sempre. Infatti, Aurora ha trascorso gli ultimi giorni in uno stato di perenne preoccupazione. Le sue riflessioni apparse sui social network descivono come un piccolo evento possa cambiare drasticamente le carte in tavola.

La svolta per Aurora: adesso in un turbinio di energia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Per fortuna Aurora, dopo aver trascorso un periodo abbastanza breve senza potersi dedicare ai suoi passatempi preferiti, ha voltato pagina. Tra questi c’è lo sport. Definito da lei indispensabile. Dopo la sofferta astinenza, la appena venticinquenne, è riuscita a trovare le forze necessarie per riprendere le sue attività sportive. Con estrema gioia ha condiviso sul suo profilo Instagram il ritorno in grande stile verso il suo mondo. Con indosso un completino della Nike ha filosoficamente aggiunto:”Allenare il tuo corpo significa entrare in contatto con la tua mente.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Adesso è in perfetta forma fisica e mentale. L’audace Aurora è pronta a lasciarsi travolegere e stupire dalla bellezza della vita. Come non mai anche le piccole cose sembrano inondare la sua personalità trafromandosi in un travolgente spirito creativo. Chissà cos’altro si prospetta di fronte a lei. L’imminente futuro della giovane e coraggiosa figlia d’arte sembra essere colmo di sorprese.

