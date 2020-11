Australia, famiglia precipita in una diga con l’auto: due bambini perdono la vita

Due bambini di 13 e 4 anni sono deceduti nel pomeriggio di ieri dopo che l’auto sulla quale viaggiavano è finita nella diga Wyramama in Australia

Drammatico incidente nel pomeriggio di ieri lungo una strada nel Queensland sudorientale, in Australia. Un’auto su cui viaggiava una famiglia di sei persone, tra cui quattro bambini è finita fuori strada precipitando in una diga. Quattro degli occupanti sono riusciti ad abbandonare l’abitacolo, mentre due bambini di 13 e 4 anni sono rimasti intrappolati nel veicolo ed hanno perso la vita. Sul posto sono arrivati i soccorritori che hanno decritto la situazione come “davvero drammatica”.

Leggi anche —> Usa, accoltellamento in una chiesa: due morti e diversi feriti gravi

Australia, auto con a bordo una famiglia precipita in una diga: due bambini di 13 e 4 anni perdono la vita

Due bambini di 13 e 4 anni hanno perso la vita nel pomeriggio di ieri, domenica 22 novembre, nel Queensland sudorientale, in Australia. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dalla testata locale News.com.au, una Land Rover Discovery, su cui si trovava una famiglia sarebbe precipitata, per cause ancora in fase di accertamento, nella diga Wyramama dopo aver sbandato e colpito un guardrail a bordo della carreggiata. All’interno del veicolo si trovavano un ragazzo di 23 anni, una donna 33enne e quattro bambini di cinque settimane, 1, 4 e 13 anni. Dopo che l’auto è finita nella diga, i due adulti sono riusciti a salvare ed estrarre dall’abitacolo due dei bambini, mentre il 13enne e la bimba di 4 anni sono rimasti intrappolati.

Sul posto sono sopraggiunti i medici e le squadre di soccorso che hanno recuperato il mezzo ed estratto i corpi dei due bambini per cui ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. I due adulti sarebbero stati trasportati in ospedale, dove saranno sottoposti ad un intervento chirurgico, ma non sarebbero in pericolo di vita

Intervenuta anche la polizia australiana che ha effettuato i primi accertamenti per chiarire la dinamica e le cause dell’incidente che i soccorritori hanno definito come “davvero drammatico”. Dai primi accertamenti pare che il conducente del veicolo non fosse alla guida sotto effetto di alcool. A confermarlo l’ispettore di polizia del Queensland Douglas McDonald che ha rilasciato alcune dichiarazioni alla redazione di News.com.au.

Leggi anche —> Russia, gruppo di amici beve igienizzante per mani: sette morti e due in coma

L’ispettore McDonald ha confermato anche che tutti gli occupanti al momento dell’incidente indossavano la cintura di sicurezza.