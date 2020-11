Bambino di 8 anni morto annegato in una vasca da bagno

David, bambino di 8 anni è morto annegato in una vasca da bagno. Venerdì sono stati chiesti 28 anni di carcere per la madre e il patrigno.

In Francia, un bambino di 8 anni è morto annegato in una vasca da bagno ghiacciata: è successo a Saint Herblain, Nantes. Il cadavere è stato ritrovato lo scorso 17 gennaio 2011: il bambino, ammanettato, è deceduto per annegamento nel bagno dell’appartamento di famiglia. Secondo quanto riporta l’Ouest-France, la sentenza è iniziata lunedì 16 novembre e, dopo cinque giorni di intenso dibattito, entrambi i colpevoli sono stati accusati di “atti di tortura e barbarie minorile”. Al momento del verdetto né madre né patrigno hanno mostrato alcuna emozione di fronte al responso giudiziario. Successivamente, la madre del piccolo ha avuto una malessere ed è subito stata prelevata dalla cella per un controllo sanitario.

“ERA UN BAMBINO ADORABILE”

Così l’insegnante ha definito il suo alunno morto a causa di una punizione disumana da parte dei suoi familiari. Lo scorso venerdì, 20 novembre alle ore 9, l’avvocato generale Véronique Surel, insieme al presidente della Corte d’Assisi della Loira Atlantica, ha chiesto una pena pari a 28 anni di carcere per la madre e il patrigno. Durante il processo, era presente il padre biologico di David, la zia e suo nonno. I loro avvocati dichiarano inconcepibile la morte del giovane. La brutalità con cui è stato torturato e ucciso è inesprimibile. Per la famiglia è impossibile dimenticare il tragico evento: la sofferenza è enorme e il vuoto è incolmabile.

Oggi, entrambi gli accusati non negano la punizione inflitta a David, ma ciascuno resta fermo sulla propria verità, scaricando sull’altro la responsabilità dell’omicidio.

Fonte OuestFrance.fr, 20minutes.fr, Le Figaro, ActuNantes