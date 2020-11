Beatrice Coletta muore a 19 anni per un malore: “Era una forza della natura”

La giovane studentessa Beatrice Coletta muore a 19 anni, presso la sua abitazione di Roma. E’ deceduta nella notte tra venerdì e sabato, a seguito di un arresto cardio circolatorio

Solamente 19 anni, ed una vita che si prospettava assai lunga. Il destino, molte volte, sa essere crudele, e decisamente lo è stato con la giovane Beatrice Coletta. Originaria di Aielli, in provincia dell’Aquila, la giovane studiava presso l’università Luiss di Roma. E’ deceduta nella notte tra venerdì e sabato scorso, a seguito di un arresto cardio circolatorio.

Nonostante il pronto intervento dei medici dell’ospedale di Tor Vergata, per la 19enne non c’è stato nulla da fare. Commoventi i messaggi di cordoglio apparsi sulle pagine social, come il post pubblicato dal suo professore universitario, Alessandro Orsini: “Ciao Beatrice, ti vogliamo bene e ti porteremo per sempre nel nostro cuore“.

Malore improvviso stronca la diciannovenne Beatrice Coletta

Studentessa modello dell’università della Luiss, la giovane Beatrice aveva superato brillantemente il test d’ingresso. Di origine abruzzese, la 19enne è stata colta da un malore improvviso nella notte tra venerdì e sabato: si è trattato di un arresto cardio circolatorio.

Trasportata d’urgenza presso l’ospedale di Tor Vergata, la ragazza non ce l’ha fatta, ed è deceduta nel corso della notte. I funerali della studentessa si sono svolti a Roma in mattinata. I genitori Lucia e Lino, che hanno perso la loro unica figlia, hanno chiesto ai partecipanti di destinare le loro offerte all’ospedale Bambino Gesù.

Numerosi i messaggi d’addio rivolti alla giovanissima vittima. La sua ex scuola, l’Istituto Pio XI di Roma, ha salutato con commozione Beatrice, definendola una vera e propria “forza della natura“. “Dava la sua opinione durante le lezioni con sicurezza, rendendo il confronto serio, profondo e avvincente. Viveva la sua vita a colori in ogni istante“: questo il ricordo della scuola.

Un dramma che ha sconvolto tutti i famigliari e gli amici di Beatrice, incapaci di attribuire un senso alla sua morte. Una vita strappata senza una spiegazione plausibile, senza un perché. Ed il dolore logorante di due genitori, rimasti orfani della loro unica figlia.

