Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada: muore ragazzo di 19 anni

Un ragazzo di 19 anni è morto nella serata di sabato dopo essere finito fuori strada con la propria auto sulla Sp 89 a Bitonto, in provincia di Bari.

In un tragico incidente, avvenuto nella serata di sabato lungo la strada provinciale 89 a Bitonto (Bari), un ragazzo di soli 19 anni ha perso la vita. La vittima, stando alle prime informazioni, si trovava alla guida della sua auto, quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della vettura ed è finito fuori strada ribaltandosi. Sul posto, allertati da alcuni automobilisti in transito, sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto far nulla per il giovane, di cui è stato possibile solo constatarne il decesso. Intervenuti anche la Polizia stradale ed i vigili del fuoco.

Aveva solo 19 anni il ragazzo deceduto nella serata di sabato 21 novembre in un drammatico incidente stradale, consumatosi in provincia di Bari. Il giovane, stando ad una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e dalla redazione di Bari Today, stava viaggiando a bordo della sua auto lungo la strada statale 89. Improvvisamente, all’altezza della Chiesa della Madonna delle Grazie, il 19enne ha perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada, nelle campagne adiacenti alla carreggiata, ribaltandosi.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti che, accortisi della vettura fuori strada, hanno chiamato i soccorsi. In pochi minuti, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco ed i sanitari del 118, ma purtroppo per il giovane conducente non c’è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimazione del personale medico che ha dovuto arrendersi e costarne il decesso.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale che si sono occupati degli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e risalire alla cause che hanno fatto perdere il controllo del veicolo alla vittima. Tra le ipotesi, riporta Bari Today, vi è anche quella secondo la quale il ragazzo possa essere finito fuori strada per via dell’asfalto bagnato e viscido a causa della pioggia.

La tragedia ha sconvolto l’intera comunità di Bitonto che si è stretta attorno alla famiglia colpita dal lutto. Tra i vari messaggi di cordoglio anche quello del sindaco Michele Abbaticchio che sulla propria pagina Facebook ha scritto: “Un’altra giovane vita è stata portata via sulla strada, in un’auto, ieri sera. Vorrei ringraziare i cittadini che hanno provato a soccorrerla e hanno chiamato le forze dell’ordine. Alla famiglia va il cordoglio di tutta la Città e la condivisione di un sentimento di tristezza che raccoglie questo maledetto 2020“.

