Catherine Spaak: attrice in cerca dell’amore: “Voglio trovare il quinto”

Catherine Spaak si rivela ad Oggi in un’intervista. L’attrice cerca l’amore vero e intanto confessa: “Giorgio Gori mi diede della vecchia”

L’attrice, ballerina e conduttrice francese nonostante la sua età e le sue esperienze amorose confessa di essere ancora in cerca dell’amore. Sta pensando ad un quinto marito e lo rivela in un’intervista esclusiva a Oggi. Catherine Spaak Ha settantacinque anni ed è ancora in pista, pronta per una nuova avventura amorosa. Intanto però si toglie qualche sassolino dalle scarpe e parla di alcuni uomini del passato che a quanto pare non l’hanno scelta.

Catherine Spaak: con chi ce l’ha l’attrice?

La donna ne ha avuti di uomini, ma in nessuno a quanto pare ha trovato l’amore vero e duraturo. Nel corso dell’intervista ha parlato molto dei suoi ex e spasimanti tra cui Ugo Tognazzi. “Ebbi un brutto rapporto lui – ha spiegato – che fece avances molto insistenti e puntualmente respinte, e non prese bene la cosa”. Ha poi parlato di Giorgio Gori che le ha dato della vecchia circa quindici anni fa. “Esposi i progetti, uno in particolare, e alla fine mi disse: ‘Niente male, l’idea è carina, non mi dispiace, lei è ancora una bella donna, ma vuole che sia sincero?’. L’accusa dell’attuale sindaco di Bergamo, all’epoca dirigente della società Magnolia, ha lasciato l’attrice sconcertata “È troppo vecchia” Fu la risposta.

A settantacinque anni la donna è ancora una delle attrici più affascinanti, per lei l’età è solo un numero ed è pronta a nuove esperienze lavorative e nel tempo libero.

