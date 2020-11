Elenoire Casalegno da urlo anche acqua e sapone: “Prove abiti” – FOTO

Eleonoire Casalegno è splendida anche acqua e sapone: lo conferma questa foto pubblicata tramite il proprio profilo Instagram

Elenoire Casalegno è sempre splendida e affascinante. In ogni occasione la conduttrice dimostra avere un’innata bellezza che lascia a bocca aperta i suoi numerosissimi fan. Stiamo parlando di ben 810mila follower che la seguono sul proprio profilo Instagram. Un grande numero di ammiratori è anche quello di coloro che non si perdono mai i suoi post.

I suoi contenuti social raccolgono sempre decine di migliaia di ‘like‘, mentre sono sempre centinaia i commenti di complimenti nei suoi confronti. Insomma, si tratta di risultati davvero importanti. D’altronde, il suo fascino e le sue curve continuano a incantare tantissimi utenti.

Elenoire Casalegno, spettacolare anche acqua e sapone – FOTO

E naturalmente non ha fatto eccezione neppure il suo più recente post. Stiamo parlando di una foto, in cui la presentatrice prova un abito scuro, come lei stessa scrive nella didascalia. “Prove abiti… #elenoire #casalegno #choosethebestfucktherest tnx to @boohoo“. Un’immagine che la mostra impeccabile, anche acqua e sapone.

Un dettaglio che è stato notato anche dai suoi fan che così commentano lo scatto in questione. In uno di questi si legge. “Bella anche senza trucco…..Super Ele!!!!!“. Un altro scrive. “Sempre un capolavoro“. Ed ancora un altro fan. “Classe, bellezza e intelligenza….. che dire ….🔝🔝🔝“.

