Elisa, il servizio in bianco e nero mozzafiato, “Volente o Nolente” – FOTO

La cantante Elisa appare in un servizio fotografico sorprendente ed emozionante: cosa attira il suo sguardo?

La cantautrice italiana Elisa Toffoli non ha mai smesso di stupire i suoi fan fin dal suo esordio, giunto con l’album Pipes & Flowers pubblicato nel lontano 2001 e con la successiva vittoria al Festival di Sanremo grazie la suo singolo Luce ( tramonti a nord est ). Luce: sembra essere la parola chiave per lasciare alle spalle le negatività che questo 2020 si è portato con sé. E, a tal proposito, la beniamina musicale della speranza italiana ha deciso di metterci il suo zampino. Nel nuovo contenuto pubblicato sul suo profilo Instagram la cantante rivela la sua bellezza e, al contempo, tutte le sue novità di questo periodo autunnale.

Elisa: tanto entusiasmo e lo sguardo speranzoso

Nell’ultimo scatto colmo di aspettative, la cantante di origini triestine si mostra in tutta la sua semplicità. A conquistare i suoi fan è a primo impatto lo sguardo perso e sognante della sonora protagonista. Mentre, in secondo luogo, ma non di minore importanza appare un maglioncino che sembrerebbe essere stato cucito apposta per il suo corpo. Per scoprire i dettagli basta sfogliare le altre fotografie del post, in cui Elisa con molta naturalezza si specchia e si osserva. Ed, infine, regala ai tutti i suoi followers un sorriso degno di Oscar. A contornare l’espressione di serenità è uno spettacolo di lucine alle sue spalle, che sembrano preannunciare, oltre che un prossimo grande trionfo in ambito musicale, anche l’arrivo del Natale.

La domanda rivolta agli amanti delle sue canzoni si riferisce all’uscita del suo ultimo singolo in collaborazione con il cantante, amico e partner musicale di altri successi, Luciano Ligabue. Dopo il tormentone de Gli Ostacoli del Cuore è il momento di Volente o Nolente, ed Elisa interviene così: “Vi sta piacendo?” Dagli apprezzamenti del post sembra proprio che il riscontro sia del tutto positivo.

