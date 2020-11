Elisabetta Gregoraci, abito bianco e scollatura mozzafiato: stupenda FOTO

Elisabetta Gregoraci, abito bianco e scollatura mozzafiato: stupenda. La concorrente del Grande Fratello Vip conquista tutti con i suoi look mozzafiato sui social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Elisabetta Gregoraci è una delle concorrenti indiscusse di questo Grande Fratello Vip. Dopo tanti anni di richieste ha deciso di cedere e di entrare nella casa più spiata d’Italia per farsi conoscere per quello che è, al di là del suo matrimonio con Flavio Briatore che le ha causato tantissime critiche per anni. Appena entrata è entrata subito nelle grazie di Pierpaolo Pretelli, che ha cominciato a corteggiarla senza sosta e che continua a farlo da più di due mesi. Lei però non sembra intenzionata a cedere.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip, scoppia la lite dopo la puntata: “Tu per me non esisti più!”

Elisabetta Gregoraci bellissima nell’ultima puntata di Grande Fratello Vip

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Elisabetta nella casa si è messa in gioco, ha sentito tanto la mancanza di suo figlio Nathan Falco Briatore e continua a sentirla ora che pensa di essere agli sgoccioli. Purtroppo per loro non è così: stasera i ragazzi nella casa scopriranno che il programma è stato prolungato fino a febbraio e dovranno passare le feste di Natale nella casa. Probabilmente tanti decideranno di lasciare il gioco, dopo due mesi non hanno più energie e sarà difficile dover fare i conti con i nuovi arrivati.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)