Eva Henger: stivale in camoscio e gonna cortissima. Uno spettacolo per maggiorenni – FOTO

Un’inedita Eva Henger su Instagram: lo scatto con gli stivali in camoscio e la minigonna cortissima fa perdere la testa ai fan. Uno spettacolo per maggiorenni!

“Lo stile è fondamentale” – scrive Eva Henger nella didascalia dell’ultimo post di Instagram. E, a giudicare dalla mise sfoggiata, è senza dubbio possibile essere sensuali e provocanti anche in prossimità dei 50 anni. Con gli stivali alti in camoscio, ed una minigonna davvero spettacolare, l’ex pornoattrice fa perdere la testa proprio a tutti.

La scollatura appetibile scatena i commenti più disparati. “Bellissima” – le scrive un utente, e qualcun altro aggiunge – “Sei uno schianto Eva“.

Eva Henger: alcune curiosità su di lei

Eva Henger è nota al pubblico italiano soprattutto per via del suo passato di pornoattrice. Tuttavia, attorno alla sua figura ruotano moltissimi aneddoti e curiosità, per la maggior parte sconosciute ai telespettatori che la seguono. Una fra tutte, la clamorosa scena di nudo che la Henger ha girato proprio insieme a Leonardo Di Caprio.

Altro aneddoto, questa volta inerente la vita personale di Eva, riguarda la morte del primo marito Riccardo Schicchi. Eva ha di recente rivelato di aver sofferto di veri e propri attacchi di panico, a seguito della sua scomparsa.

Inoltre, una curiosità davvero stravagante riguarda la sua fede nell’esistenza di altre forme di vita nello spazio: la Henger, a tal proposito, ha partecipato a numerose conferenze sugli UFO, convinta che esistano altre creature all’infuori del nostro pianeta.

Un gossip alquanto chiacchierato riguarda invece la paternità della sua prima figlia, Mercedesz. Infatti, la notizia che quest’ultima non sia la figlia biologica di Riccardo Schicchi è emersa soltanto poco tempo fa. Nonostante questo, Mercedesz continua a definire Riccardo come il suo vero “papà”.

In ultimo, non tutti sanno che la bellissima Eva Henger ha ben 3 figli: Mercedesz, la favolosa primogenita, Riccardino, e la piccola Jennifer, avuta dall’attuale marito Massimiliano Caroletti.

