Far asciugare bucato in fretta quando fa freddo: i rimedi più efficaci!

Nel periodo invernale si presenta sempre il problema dei panni umidi, che mettono tempo ad asciugarsi. Nel caso in cui avete un’asciugatrice in casa, il problema si risolve in pochissimi minuti. Ma come fare se non ce l’avete? Scopriamo come far asciugare in fretta il bucato se fa troppo freddo.

Il fatto che il bucato non si riesca asciugare per il troppo freddo è un problema che si ha soprattutto in inverno, quando si arrivano a fare anche 2 o 3 bucati al giorno. Se fa troppo freddo o è troppo umido, questo problema si risolve con alcuni trucchetti.

Inoltre, quando il materiale degli indumenti è molto sottile, iniziano ad avere un cattivo odore e, per questo, devono essere lavati di nuovo.

Far asciugare bucato in fretta: doppio passaggio in lavatrice

Uno dei trucchetti più efficaci è quello di fare un doppio passaggio con la centrifuga. Così facendo, si elimina una grande quantità di umidità e i vestiti si asciugano molto più facilmente.

Nel caso dei panni che non vanno centrifugati, come nel caso dei maglioni di lana, bisogna prendere un asciugamano. All’interno di questo asciugamano ci mettiamo il maglione bagnato. Successivamente, lo possiamo arrotolare come un tappeto e strizziamo leggermente.

Fate attenzione a non tirare troppo il capo per non rovinarlo. Così facendo, l’asciugamano assorbirà tutta l’umidità in eccesso. Subito dopo, stendete il maglione con un asciugamano asciutto in modo orizzontale e lo sistemate in un angolo della casa, possibilmente il posto dove c’è un buon passaggio d’aria.

Un altro modo efficace per far asciugare in fretta i panni è quello di tenerli un po’ a distanza, in modo che possa passare aria tra i vari capi. Lo stendino, poi, in una zona che non sia molto umida. In alternativa, potete anche prendere un ventilatore da puntare sui panni stesi.

Un classico è usare stufe e termosifoni come fonte di calore. La cosa migliore, a tal proposito, è far asciugare i panni rapidamente, magari posizionando lo stendibiancheria nelle loro vicinanze. I capi più piccoli, come calze e slip, potete appoggiarli direttamente sopra al termosifone.

Tra i metodi efficaci e rapidi per asciugare i vestiti, c’è anche il phon. L’asciugacapelli, infatti, è in grado di emanare un getto di aria tiepido-caldo che è in grado di rimuovere tutti i residui di umido in maniera molto rapida. Ma non solo. Grazie a questo metodo, potremo indossare il capo quasi subito.

LEGGI ANCHE –>Pulire il forno incrostato con rimedi naturali e super efficaci!

Altri rimedi

Tra i rimedi fai da te per far asciugare velocemente i vestiti ci sono anche i sacchetti in stoffa o carta. La cosa migliore è riempirli di riso e metterli agli angoli della stanza dove andrete a sistemare lo stendibiancheria.

Il riso crudo ha un leggero potere essiccante e, se sistemato a dovere, potrà impedire che i vestiti abbiano un forte odore di umido.

E’ consigliabile appendere sempre i vestiti sopra una gruccia oppure stenderli sopra uno stendino quando si asciugano in casa. Inoltre, è consigliabile tenere i capi separati in modo da far circolare l’aria e avere un’asciugatura molto più rapida.

I capi, poi, dovreste girarli almeno una volta, in modo da farli asciugare in modo uniforme.