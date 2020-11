Francesca Del Taglia, il VIDEO solo con gli slip infiamma il web

L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, Francesca Del Taglia impetuosa in un video su Instagram: fan in delirio

La web influencer, nonchè ex tronista di “Uomini e Donne“, Francesca Del Taglia misura la sua intima sensaulità allo specchio di casa. I follower questa volta “impazziscono” dall’iniziativa di vederla esibirsi in questa maniera dal vivo.

Celebre proprio grazie al dating show, condotto da Maria De Filippi, la web influencer è riuscita ad entrare nel cuore degli appassionati a suon di prestazioni di bellezza. La sua infanzia non è stato affatto semplice, in quanto vittima di una triste separazione da parte dei suoi genitori. La crescita della showgirl è stata molto turbolenta e oggi potendo avere molti rimorsi ha deciso di far prevalere la sua estrema semplicità, rendendo onore ai genitori, per lo sviluppo di un’azienda di famiglia

Nel salotto di Uomini e Donne, Francesca, come se non bastasse trova anche l’amore della sua vita, l’ex tronista Eugenio Colombo

Francesca Del Taglia, la temperatura sale con la “paura di non fallire”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FRANCESCA DEL TAGLIA (@checcadt)

Nata a Firenze nel ’89, Francesca Del Taglia ha iniziato la sua crescita personale in maniera piuttosto “disordinata” a causa del divorzio familiare. La fortuna di chi è entrato a far parte della sua vita futura, sta nel fatto che Francesca con il tempo ha deciso di mettere l'”amore” al centro dei suoi progetti.

Ecco che a distanza di anni, benevolenza e spontaneità rimbalzano in testa alle sue ambizioni future e la rendono unica e speciale agli occhi di tutti. Proprio lo spirito altruista che abita nel suo animo è prevalso a fronte di un’iscrizione ai social network, all’inizio forse non voluta.

Con il tempo la Del Taglia ha approfittato del bagliore dei riflettori per mettere in discussione la sua straordinaria bellezza. Fortunato l’ex corteggiatore Colombo ad essersi meritato una come lei, che di tanto in tanto non si dispiace a mostrare un altro aspetto preponderante, frutto di una sana e “robusta” crescita.

Parliamo di un fisico a dir poco illuminante, al quale la web influencer dedica molto spazio, soprattutto in questo periodo per rifinirlo e modellarlo. L’ultimo video su Instagram ha il sapore della sensualità massima.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FRANCESCA DEL TAGLIA (@checcadt)

Francesca si esibisce in una posa osè a contatto con i suoi segreti “nascosti” e in intimo succinto, che provoca un effetto “domino” per i follower, completamente esaltati dalla performance all'”altezza” di uno specchio

