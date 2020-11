GF Vip, Antonella Elia e l’annuncio straziante a inizio puntata: nessuno se lo aspettava. L’opinionista ha comunicato ad Alfonso Signorini di essersi lasciata con Pietro

Antonella Elia è l’opinionista di questa edizione del Grande Fratello Vip. Per lei sono stati due anni televisivi molto importanti, è stata una concorrente della casa più spiata d’Italia, poi da lì è arrivata a Temptation Island con il suo Pietro Delle Piane. Se il GF Vip ha visto la passione della loro storia, Temptation l’ha vista spegnersi: i due sono usciti separati dal programma quando lei ha scoperto che Pietro aveva baciato una tentatrice. Lui ha cercato di farsi perdonare in ogni modo ma lei gli ha chiesto un po’ di tempo.

GF Vip, Antonella Elia annuncia: “Sono single, è finita per sempre”

Con la fine dell’estate è cominciato il GF, Antonella è arrivata in studio dicendo che tra lei e Pietro c’era un riavvicinamento. Cosa che era diventata molto chiara, lei non si era nascosta dietro un dito e aveva fatto capire che la possibilità di questo ritorno era concreta. Il riavvicinamento però non è andato a buon fine, perché questa sera Antonella Elia ha comunicato ad Alfonso di essersi lasciata ufficialmente con Pietro: “Sono single” ha annunciato.

