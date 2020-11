GF Vip, querela nella casa più spiata d’Italia: scoppia il caos. Stiamo parlando dell’ex concorrente Fulvio Abbate, che ha rivelato di voler querelare Francesco Oppini

Fulvio Abbate vuole querelare Francesco Oppini che al momento è nella casa del GF Vip. Lo ha comunicato con un video che ha pubblicato su Instagram, dicendo che gli è stato raccontato questo episodio da qualcuno e che ha già contattato i suoi legali, e che al momento sta cercando il video incriminato. I telespettatori, però, non sanno di cosa sta parlando, nonostante siano incollati alla televisione tutto il giorno a guardare i vip più spiati d’Italia.

GF Vip, Francesco Oppini quasi querelato da Fulvio Abbate: “Mi ha dato del maniaco. Forse”

“Mi è stato detto che Oppini e altri nella casa mi hanno dato del maniaco” ha comunicato in un video che ha pubblicato su Instagram, e che ha cancellato poco fa. “Ho già contattato i miei legali. Mi potreste mandare il filmato dove ha parlato di me? Io non l’ho visto, non guardo il Grande Fratello perché ho meglio da fare“. Sul web è scoppiata subito l’ironia dei fans del figlio di Alba Parietti, che da settimane devono fare i conti con chi incolpa Oppini di qualsiasi cosa accada fuori e dentro la casa.

