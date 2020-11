GF Vip, scoppia la lite prima della puntata: volano insulti in diretta. Nella casa più spiata d’Italia è scoppiato il caos poco prima che Alfonso Signorini cominciasse la serata

Patrizia De Blanck stasera potrebbe uscire dal Grande Fratello Vip e non spreca occasione per sganciare le ultime bombe ai concorrenti. Vittima della sua rabbia stasera è stata Dayane Mello, che tra l’altro è una delle poche donne con cui ha legato veramente nella casa. Uno scontro inaspettato e che è arrivato durante i primissimi minuti dell’inizio della puntata, poco prima che Alfonso Signorini entrasse nella casa per salutare i ragazzi.

GF Vip, Patrizia De Blanck si scaglia contro Dayane Mello: “Sei una scema!”

I quattro al televoto (Francesco Oppini, Patrizia De Blanck, Adua Del Vesco e Dayane Mello) erano stati chiamati in giardino per fare la solita inquadratura ad inizio puntata, ma Patrizia sentiva troppo freddo e sono rientrati presto. Dayane è intervenuta dicendo di sentire caldo, e Patrizia l’ha attaccata all’improvviso. “Mi dispiace perché ti voglio bene ma certe volte dici proprio cose stupide, fai la scema. Tu sei giovane, sei bella, ma che cosa dici che hai caldo? Non fa caldo, è inverno, è impossibile che hai caldo. Mi fate proprio arrabbiare quando fate queste cose” è esplosa Patrizia contro la modella.

