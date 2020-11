Si prospetta elettrizzante la puntata del Grande Fratello Vip di questa sera: i concorrenti saranno finalmente messi al corrente del loro futuro. Come reagiranno?

Sono passati quasi settanta giorni dal loro ingresso nella casa del Grande Fratello, eppure per i concorrenti quella di questa sera potrebbe rappresentare una delle puntate più importanti. I vip sono infatti all’oscuro di una notizia che li riguarda e che verrà svelata proprio in questa puntata. Alcune settimane fa Alfonso Signorini ha fatto recapitare in casa una busta rossa affermando che sarebbe stata aperta solo a tempo debito. I vip hanno iniziato a fare congetture riguardo il suo contenuto. C’è chi pensa possa riguardare i finalisti, chi qualche televoto flash, chi pensa sia uno scherzo e poi il timore di molti: la comunicazione di un possibile prolungamento del programma. Proprio quest’ultimi hanno azzeccato la previsione.

Grande Fratello Vip prolungato fino a febbraio, stasera la comunicazione ai concorrenti

I protagonisti di questa edizione del GF Vip hanno firmato un contratto che fissava la fine del programma per il 4 dicembre con un possibile allungamento di due settimane. Già dinnanzi a questa possibilità numerosi vip hanno mostrato un’insofferenza, affermando di non volere rimanere in casa per tutto quel tempo. Quello che non sanno è che il prolungamento li vorrebbe vedere rinchiusi fino alla metà di febbraio.

Una scelta azzardata quella degli autori che tuttavia è stata confermata. Lo stesso Alfonso lo ha comunicato al pubblico e con un papabile nervosismo ha affermato che nel corso della puntata di questa sera i concorrenti saranno finalmente informati. Il pubblico non appare entusiasta di questa scelta e della futura entrata di nuovi concorrenti. Il pensiero comune è quello di voler far terminare il percorso al cast “originale” di questa edizione, mentre la paura maggiore è quella che nessuno di loro riuscirà a resistere per altri tre mesi.

Alcuni di loro tra cui Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini e anche il favorito alla vittoria Tommaso Zorzi, hanno più volte sottolineato come preferirebbero uscire dalla porta rossa piuttosto che restare oltre il tempo da loro previsto all’interno del programma.

Una cosa è certa, tutti sono in trepida attesa di scoprire la reazione dei concorrenti alla notizia del prolungamento. Per scoprire cosa accadrà l’appuntamento è per questa sera su Canale 5.