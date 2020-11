Giovanna Civitillo ci ricorda del suo fascino irresistibile, l’ex ballerina de L’Eredità e moglie di Amadeus in un abito molto seducente

Nei primi anni Duemila, ha senza dubbio lasciato il segno con le sue apparizioni come ballerina a ‘L’Eredità’. La celeberrima ‘scossa’, il balletto che ne caratterizzava l’entrata in scena e lasciava a dir poco senza fiato, era uno dei momenti preferiti delle puntate del popolare quiz show, per molti telespettatori. Da allora, la vita di Giovanna Civitillo è senza dubbio cambiata. La ballerina partenopea ha continuato a nutrire un grande amore per la danza, ma sul set degli studi Rai ha trovato l’amore con l’allora conduttore Amadeus. Adesso, è da tempo moglie e madre felice (i due hanno avuto un figlio nel 2009). Ma sebbene non più giovanissima, Giovanna rimane una donna estremamente attraente, portando più che bene i suoi 43 anni. E quando vuole, sa ancora regalare immagini di grande eleganza e sensualità.

Giovanna Civitillo, sensualità intramontabile: la moglie di Amadeus fa impazzire anche oggi

In questo lunedì, vediamo uno scatto di Giovanna con indosso un vestitino dai colori sgargianti e molto accattivante. Il suo sorriso non ha perso il consueto tocco seducente, anche la scollatura che si intravede e fa capolino conferma che siamo ancora di fronte ad una donna che ha mantenuto intatto il suo fascino.

Nonostante non sia più ‘su piazza’ da diverso tempo, gli ammiratori continuano a stravedere per lei e i like e i commenti che raccoglie sempre lo dimostrano.

