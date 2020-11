Giulia De Lellis, lei e sua sorella tolgono il fiato: sono stupende – VIDEO

Giulia De Lellis, lei e sua sorella tolgono il fiato: sono stupende. Stiamo parlando di Veronica, la sorella maggiore dell’influencer più famosa e giovane d’Italia

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo di Instagram. L’abbiamo scoperta nel 2016, quando ha deciso di scendere le scale di Uomini e Donne per corteggiare Andrea Damante. Da allora la sua vita è cambiata radicalmente: è cambiata a livello sentimentale, perché ha trovato quello che pensava sarebbe stato l’amore della sua vita, e a livello professionale perché è diventata una influencer di successo.

Giulia De Lellis toglie il fiato nel video insieme a sua sorella Veronica: sono meravigliose

La storia con Andrea oramai è acqua passata: nonostante i numerosi tira e molla, Giulia è diventata una donna indipendente che non ha bisogno di un uomo accanto. Ha da poco cominciato una storia con Carlo Berretta ma è la sua famiglia la priorità: i suoi genitori, le sue nipotine e la sua bellissima sorella Veronica, con cui ha appena collaborato per un famoso brand. Lei e sua sorella sono diversissime, due bellezze diverse ma amate in egual modo. Lei e Veronica hanno un rapporto meraviglioso, si definiscono da sempre migliori amiche e le sue figlie per Giulia sono più che nipoti, è come se fossero pure figlie sue.

