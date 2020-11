La moglie di Justin Bieber compie 24 anni e lui le dedica un post su Instagram davvero emozionante e dolce

Bionda, bellissima e vanta arriva da una dinastia di attori famosi, oltre che a essere la moglie di uno dei cantanti più famosi al mondo è lei Hailey Baldwin Bieber. In occasione del suo 24esimo compleanno, suo marito le ha scritto una dedica dolcissima su Instagram:”Il mo cuore è per te. Il mio amore è per te. Tu sei il mio posto sicuro. Io sono a casa ovunque ci sei tu. Il mio sogno più grande è invecchiare con te. Non posso ancora credere che tu sia mia per sempre. Buon compleanno piccola”.

La storia d’amore di Hailey Baldwin e Justin Bieber

Lei è la figlia dell’attore Stephen Baldwin, top model famosissima, ha collaborato con marchi molto noti come Tommy Hilfiger, Guess, Philipp Plein, Moschino e tanti altri. Lui invece è diventato famoso grazie a un videoclip girato a 15 anni. Justine diventa uno dei cantanti internazionali più famosi al mondo. Si incontrano nel 2009 e Hailey è una grand e fan di Justin scattano una foto che poi farà il giro del web dopo il loro matrimonio.

Perché le star fanno un paragone tra quella foto e quella del matrimonio per far capire che storia incredibile hanno vissuto. Dopo quel primo incontro, nel 2015 cominciano a frequentarsi ma dichiarano di essere amici. Nel 2016 ufficializzano la frequentazione ma poi succede qualcosa e perdono ogni rapporto per due anni. Girano rumours che lui sia tornato con la ex Selena Gomez ma nulla di certo.

Nel 2018 Hailey e Justin vengono avvistati nuovamente insieme a Miami. Finalmente dopo qualche mese i due confermano di essersi fidanzati ufficialmente con tanto di proposta di matrimonio e anello. Lui le dedica un’altra frase dolcissima dicendo di voler passare la vita con lei a scoprire ogni singola parte della modella. A settembre girano quindi i gossip che i due siano convolati a nozze in gran segreto con un rito civile davanti a pochi paranti.

A Marzo del 2019 doveva celebrare il rito religioso, ma il cantante viene colpito da una forte depressione e quindi rimandano. Finalmente il 30 settembre 2019 si celebra il matrimonio più discusso dello star system. La cerimonia si tiene in South Carolina. Questa è la bellissima favola dei Biebers, come vengono chiamati sul web.

