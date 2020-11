Ilaria Capua avverte sul vaccino: “Non è magico”

Ilaria Capua parla del vaccino anti-Covid-19 e avvisa tutti: da solo non basterà per sconfiggere la pandemia

Ilaria Capua torna a parlare di emergenza sanitaria in Italia. Lo fa a “Focus live”, la manifestazione di divulgazione scientifica organizzata da Focus al Museo Scienza e tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Non usa giri di parole la direttrice di un dipartimento dell’Emerging Pathogens Institute dell’Università della Florida.

L’Italia è arrivata ormai ad un punto di svolta afferma la Capua che si dice fiduciosa nel futuro del Paese: “Le cose vanno meglio e la situazione è più sotto controllo”. Segnali positivi dunque che impongono però ancora rigore senza che venga abbassata la guardia. La pandemia non è finita ma ci sta dando anche messaggi importanti specifica la virologa. Quali? Che “non siamo in grado di sostenerne un’altra simile”.

E come scongiurarla? Essere più “rispondenti” all’emergenza perché se dovesse accadere una cosa simile in futuro dovremmo essere pronti a reagire. E questo la Capua lo dice a chiare lettere precisando che il vaccino non sarà una manna che arriva dal cielo.

Ilaria Capua, il vaccino: “Solo un pezzo del puzzle”

Il vaccino da solo non basterà a sconfiggere la pandemia. Ilaria Capua lo dice chiaramente. “I vaccini sono degli strumenti messi in campo per gestire e progressivamente ridurre l’impatto di questa emergenza”, ha precisato la Capua che ci ha tenuto a ribadire che il vaccino è solo un pezzo di quello che si può fare per combattere il virus.

“Il vaccino non è magico – ha chiosato – Ci potrebbe volere un mese per raggiungere l’immunità. Bisogna fare i conti con la realtà, scavallare l’inverno ed essere pronti per una primavera di rinascita”.

Non sarà facile, ammette, la virologa perché il virus ha delle caratteristiche di “assoluta eccezionalità”. L’auspicio per la Capua è che tra cinque o dieci anni il coronavirus possa essere “il nuovo virus del raffreddore”.

Infine spazio al Natale. Non ci possiamo permettere di sbagliare perché è necessario trascorrere le festività natalizie in modo più contenuto con un Natale fatto di una famiglia ristretta. È questo quello che la Capua chiede.

Ed infine chiede a tutti: “Vi prego rispettatelo questo virus perché non possiamo permetterci di far finta che non esista o che non sia in grado di provocare danni ancora peggiori rispetto a quelli che ha provocato”.

