Irina Shayk poco vestita davanti lo specchio. La FOTO è super piccante

La modella Irina Shaik, tra le più richieste nel campo della moda, svela alcuni dettagli sullo smart working.

Sembra paradossale pensare che le modelle facciano smart working, e pure è così. Almeno, questo è quanto dichiarato da Irina Shayk la cui bellezza ha fatto innamorare alcuni degli uomini più ambiti nel mondo (da Cristiano Ronaldo a Bradley Cooper). In questo scatto, la modella si trova a casa propria e posa davanti ad uno specchio. In un completino bianco composto da pantaloncini e t-shirt, Irina mostra un vassoio con tantissimi profumi, tutti di brand assolutamente di lusso. Tra questi, spicca la fragranza di Jean Paul Gautier, Scandal di cui la stessa ne è testimonial. A proposito di questa fragranza, la supermodella ha dichiarato in più occasioni di amarla molto in quanto leggera. Premesso che la bellissima Irina non gradisce gli aromi pesanti, specifica come Scandal sia un connubio perfetto dato dall’insieme di miele, pera e gelsomino e fiori. Ingredienti selezioni e pregiatissimi che non potevano che conferire quel tocco di sensualità che poi caratterizza la Shayk.

Irina Shayk, una vita in copertina

Nonostante il periodo particolare che ha alterato il mondo della moda e il lavoro delle modelle così comunemente inteso, Irina trova sempre uno spazio per produrre qualcosa di interessante. Basta curiosare sul suo profilo per rendersi conto di come la modella proponga scatti interessanti dallo sguardo accattivante. Come nella copertina di Vogue Grecia per il mese di dicembre. Irina seduce solo con lo sguardo nello scatto in bianco e nero.

Ma non è l’unica copertina, per il mese di dicembre Vogue Germania ha scelto la supermodella: fisico mozzafiato che mette in risalto le curve.

