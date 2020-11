Julia Procopio e una buona giornata in intimo – FOTO

La web influencer Julia Procopio ha sfatato il tabù della sensualità con una foto a dir poco bollente: follower in delirio

Sembra davvero inarrestabile una delle web influencer più cliccate degli ultimi tempi, come Julia Procopio. Anche se della sua vita personale non abbiamo notizie in dettaglio, la stellina del web ha fatto subito scalpore nel cuore dei fans, attraverso foto davvero “bollenti”.

La maggior parte delle informazioni sulla vita le si possono ricavare direttamente dalla sua piattaforma personale di Instagram. La milanese 28enne ha raggiunto l’apice del successo sui social network, conquistando la 962esima posizione nella speciale classifica delle web influencer italiane.

Niente male per una debuttante come lei, dall’istinto indiavolato e avvezzo alla malizia, mischiata con un pizzico di trasgressività. Questi sono gli ingredienti fondamentali per alimentare le ambizioni di un profilo molto succinto e dal sicuro divenire

Julia Procopio, bellezza “esasperata” su Instagram

I follower sono estremamente grati alla dolce e sensuale “modella” del web, Julia Procopio. Sempre molto attraente e senza “peli sulla lingua” espone al massimo la sua trasgressività sui social network.

In particolar modo il profilo Instagram di Julia è sempre “affollato” di seguaci, presi da una curiosità immane di conoscere più dettagli possibili sulla vita del loro “idolo” di bellezza naturale. Da alcuni scatti della sua quotidianità non può sfuggirci l’amore per i “travels”.

Da Dubai alle Maldive, per lei l’esplorazione dei punti geografici più paesaggistici e turistici della terra è sempre qualcosa che l’affascina sin da quando era bambina. Julia Procopio è una donna che ama mostrare senza pudore ciò che pensa, lasciando molto spesso che il suo aspetto fisico parli per lei.

Su Instagram, nella lista delle foto più “indiavolate” ci finisce anche l’ultima, seduta sul trono di Afrodite, mentre apre uno spiraglio di “sogni” ai suoi seguaci, divaricando le gambe indirezione del piacere sensuale. Una vera e propria “bomba” di maliziosità, evidenziata da forme incontenibili, coperte da un body intimo nero, ricamato che non lascia spazio all’immaginazione dei suoi fans, già in trepida attesa della sua prossima “mossa”

