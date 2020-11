Justine Mattera pubblica un altro scatto da capogiro sulla sua pagina Instagram. E’ boom di like e commenti d’apprezzamento.

Justine Mattera, il cui nome completo è Justine Elizabeth Mattera, è una showgirl, attrice, conduttrice televisiva e cantante statunitense naturalizzata italiana. La bella lavora in Italia da ormai 26 anni, essendovi arrivata nel 1994.

In Italia Justine era venuta per studiare Lingua, letteratura italiana e Storia dell’Arte all’Università di Firenze. Per mantenersi la giovane inizia a lavorare come ballerina e cubista, ed è qui che viene notata da DJ Joe. T. Vannelli, che le apre le porte del mondo dello spettacolo.

Da allora a oggi la bella Mattera ne ha fatta di strada, come dimostrano i suoi bellissimi scatti.

Ecco la foto che ha fatto impazzire il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Lo scatto che ha fatto impazzire il web la vede indossare un gilet scollato, a mettere in risalto la grazia delle sue forme. Sulla pelle chiara spiccano due collane d’oro, a illuminare ancora più l’incarnato chiaro. L’espressione del viso è da bella e dannata, con i capelli dorati a coprirle parte del volto. Una bellezza proibita, sfuggente e difficile.

Particolari, questi, che non sfuggono ai suoi numerosi follower, che sono accorsi a commentarla con cuori e like.

Si sprecano i commenti dei suoi followers, tra chi non riesce a trattenere il suo apprezzamento: “Sempre più sensuale”; a chi preferisce usare la simpatia al passo con i tempi: “Il primo che critica lo teniamo in lockdown fino al 2050”.

Ciò che è certo è che la bella Justine Mattera ha fatto strike anche con quest’ultimo scatto.

