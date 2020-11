Lavoretti di Natale fai da te semplici e veloci: idee e spunti!

Il Natale sta per arrivare. Quale occasione migliore per coinvolgere tutti i vostri bambini in decorazioni e addobbi? Ecco tante idee e spunti per fare lavoretti di Natale fai da te semplici e veloci.

Non si tratta solo di creare l’albero di Natale o il presepe ma di realizzare con pochi strumenti delle decorazioni originali e uniche. Per esempio, potete realizzare creare dei lavoretti con la pasta, uno degli oggetti più facili da reperire.

Si possono realizzare degli angioletti dorati di pasta ideali per fare delle decorazioni natalizie. Procuratevi delle mezze maniche, delle farfalle e delle conchiglie. Ma non solo. Sono necessari anche la colla a caldo, i nastri dorati e la vernice dorata spray.

Per creare il corpo dell’angioletto, dovete incollare una mezza manica alla conchiglia, completando il tutto con le ali, realizzate con le farfalle. Incollatele all’estremità superiore della mezza manica non appena sotto la testa. A questo punto, spruzzate con la vernice e lasciate asciugare.

Lavoretti di Natale semplici: come creare ghirlande di pasta

Con la pasta si possono creare delle ghirlande fatte da farfalle e penne. Prendete un piatto di carta da portata tondo, oppure ovale, un nastro rosso, un taglierino, una colla a caldo e una vernice spray oro o argento.

Prendete, poi, il taglierino e ritagliate il piatto di carta formando un cerchio. Usando la colla, fissate la pasta sulla base fino a ricoprirlo del tutto. All’estremità superiore, invece, mettete un nastro con tanto di fiocco e verniciate. La ghirlanda adesso è pronta per essere appesa.

Molto gettonati anche i lavori all’uncinetto da realizzare per Natale. In particolare, potete creare delle palline vecchie e incollarci sopra la tela all’uncinetto grazie all’aiuto della colla a caldo.

Tra i materiali da utilizzare per fare dei lavoretti di Natale, ci sono anche le pigne. Sono molto profumate e versatili, ideali per dare un’atmosfera molto chic alla casa. La cosa migliore è optare per le pigne glitterate che si possono usare come centrotavola o come decorazione per caminetti e mensole.

Potete mettere in un contenitore colla e brillantini per poi spennellare le pigne. Usate colori diversi tra oro e, non appena la pigna sarà asciutta, fate una seconda mano di colla e brillantini. Lasciate asciugare per 12 ore.

Lavoretti con la carta

Si possono fare anche dei lavoretti di Natale con la carta. Oltre ad essere molto semplici, consentono di dare libero sfogo alla fantasia.

Potete creare, ad esempio, una casetta di Natale. In questo caso, dovete prendere una scatola di cartone rossa oppure ridipinta di rosso. Su un cartoncino spesso ritagliate la forma di una casa e decoratela con i colori e con il cotone, da usare per simulare la neve. Infine, incollate la facciata della vostra casetta sopra la scatola. Verrà fuori un bellissimo contenitore per i regali di Natale. Volendo, potete utilizzare questo contenitore per metterci dentro i dolci per i bambini.

