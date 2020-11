Levante, labbra rosso fuoco e sdraiata a letto. La FOTO seduce i follower

Levante, nostalgica dei tempi in cui poteva fare musica dal vivo, si dedica un momento di relax a letto. Semplicemente deliziosa.

Levante, dal letto di casa si mette in posa per due scatti che sono stati oggetto di conversazione. Un viso naturale in cui spiccano delle labbra rosso fuoco, la cantante catanese indossa un outfit molto particolare composto da tra pezzi: shorts inguinale, top crop e un soprabito lungo alle caviglie che rimane aperto davanti e mette in mostra la silhouette della cantante. Con un libro tra le mani e circondata da chitarre, Levante guarda verso la finestra dal quale filtra la luce del sole. Nell’altro scatto invece è verso l’obiettivo con uno sguardo sexy. Le foto sono state molto gradite tanto che i follower che lasciano messaggi d’affetto.

La foto suscita polemica, il chiarimento di Levante tra le storie di IG

A quanto pare la foto pubblicata qualche ore fa non sarebbe stata gradita proprio da tutti, o come dice la diretta interessata tra le storie di Instagram “Non è stata capita”. Levante ha voluto in realtà ricordare un anniversario importante, un anno dal primo concerto al Forum di Assago, Milano. Un evento importante a cui Levante ha voluto lasciare un ricordo. Le foto erano un tributo perché l’outfit azzurro pieno di frange era uno di quelli indossati per l’occasione dalla cantante. Nostalgica per il fatto di non poter fare musica causa Covid, ha voluto proporre in maniera alternativa un momento importante per la sua carriera. Infatti tantissimi fan ricordano insieme a lei quella notte che hanno definito magica ed emozionante.

“L’ansia palpabile, la gioia di avercela fatta. Il vuoto rispetto a canzoni che suono da sempre, la certezza di sbagliare.” scrive Levante mentre posta il video del concerto (per i più scettici, lascia intendere).

