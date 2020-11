L’intervista a Rossella Erra: l’Ambasciatrice del pubblico svela alcuni dettagli dopo la finalissima di Ballando con le Stelle

L’intervista alla “Signora Rossella”: l’Ambasciatrice del Pubblico si racconta dopo la finalissima di Ballando con le Stelle.

Rossella Erra, l’amata Ambasciatrice del pubblico, si racconta ai microfoni di YesLife. Un percorso lavorativo nato per caso ma che continua ancora oggi a darle tantissime soddisfazioni. Immancabile in Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera su Rai Uno, Rossella Erra è riuscita ad entrare nel cuore della gente con la sua spontaneità. Col sorriso contagioso e tantissima gentilezza ha risposto ad alcune curiosità sulla “Signora Rossella”.

Ambasciatrice del pubblico di Vieni da Me: un ruolo televisivo che sicuramente ti ha stravolto la vita, cos’hai provato quando hai ricevuto la telefonata dalla RAI?

Devo dire che non me l’aspettavo: Ho ricevuto la chiamata venerdì per partecipare ad un programma – Vieni da Me – che sarebbe andato in onda lunedì. Due giorni di confusione perché non sapevo quello che avrei dovuto fare ma ancora oggi per me è stata un’esperienza a cui devo molto in quanto mi ha permesso di ripartire dopo un brutto periodo che mi ha vista protagonista. Ricordo ancora quando sono andata in studio e mi prendevano le misure per la fascia che poi avrei indossato. Insomma, un’incredibile esperienza ed un personaggio il mio costruito giorno dopo giorno puntando molto sulla mia persona. Non ho dovuto fingere, ero me stessa.

Milly Carlucci e Caterina Balivo, hai avuto la fortuna di lavorare con entrambe le conduttrici, hai riscontrato delle divergenze (o delle analogie) sul loro modo di fare televisione?

Allora, sono due donne che amo: Caterina Balivo è un vulcano di idee, sempre attiva e con la quale ho costruito davvero un ottimo rapporto. A lei devo tantissimo. Milly Carlucci è una delle signore della RAI, la seguo da sempre…ricordo ancora quando seguivo i suoi programmi con mia mamma e per me era un momento magico. Sono due professioniste, dedizione e tanto amore per quello che fanno. Milly Carlucci ama curare i dettagli e poi è una donna molto affettuosa e vicina a tutti. In entrambe – sia Milly Carlucci che Caterina Balivo – io identifico “Mamma Rai.

Rapporto con la giuria, non scendo nei dettagli, ma non sempre ti hanno risposto in maniera educata, come fai, ciò nonostante, a mantenere sempre il controllo ed il sorriso?

Ammetto che ci sono stati alcuni momenti poco carini ma ho preferito tacere e non intervenire ulteriormente. Credo che essendo uno show, entriamo a casa degli spettatori e non ci possiamo permettere di invadere il loro spazio con polemiche e momenti cupi. Ho avuto non poche difficoltà nella vita, momenti molto fragili ma proprio lì ho deciso che è giusto sorridere sempre. Il sorriso è la più potente arma che abbiamo a disposizione. Inoltre, aggiungo che se in giuria non ci fossero Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni non sarebbe lo stesso Ballando con le Stelle.

Se partecipassi allo show come concorrente, con quale ballerino vorresti far coppia e perché?

Questa è una bella domanda; allora ammetto che i ballerini sono tutti incredibili. Ho avuto modo di conoscerli e sono veramente delle persone eccezionali. Però, se devo scegliere, il mio cuore va a Raimondo Todaro e Samuel Peron. Raimondo Todaro è catanese come mio marito – Attilio – e quando si incontrano è sempre una festa. Raimondo è un ragazzo veramente alla mano e disponibilissimo. Così come Samuel Peron, un professionista con cui ho avuto la possibilità di confrontarmi in più occasioni.

Dopo Ballando con le Stelle, come trascorrerai il sabato sera?

Ti ringrazio Maria per la domanda. Allora, ammetto che avrò già da sabato prossimo tantissima nostalgia ma so già quello che farò: guarderò Il Cantante Mascherato il format americano per iniziare a curiosare tra i personaggi, le maschere. Mi “preparo” per il format italiano che andrà in onda a partire da gennaio 2021. Un programma che amo tantissimo, i cantanti sono proprio difficili da individuare. La scorsa edizione quando guardavo le varie perfomances per alcuni mi domandavo “Ma può essere davvero quel personaggio lì?”. Insomma, un’occasione per trascorrere delle piacevoli serate in TV e dimenticare almeno per un po’ il periodo delicato che stiamo vivendo.

MARIA LONGO

