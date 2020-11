Loredana Bertè, i retroscena sull’amore tormentato con Bjorn Borg

Loredana Bertè parla ancora del suo amore travagliato con il campione Bjorn Borg. Alcune rivelazioni inedite sul matrimonio

Loredana Bertè senza freni. In questi giorni la cantante dai capelli blu si è lasciata andare a diverse confessioni. Prima a Verissimo da Silvia Toffanin, poi a Domenica Live con Barbara D’Urso. Molte cose del suo passato le conosciamo, molte altre sono uscite fuori in questi giorni.

Loredana non ha avuto una vita facile. Il rapporto difficile con i genitori e poi la morte di sua sorella Mimì, un colpo mai incassato per davvero. E poi le sue relazioni amorose, mai veramente felici e spensierate. Tra queste quella con Bjorn Borg, il celebre tennista che la Bertè ha amato per cinque turbolenti anni della sua vita. Un vero talento nello sport in parte sprecato per via di una vita fatta di eccessi e sregolatezza.

La Bertè e Borg si sono conosciuti a Parigi nel 1973. Un momento particolare per la cantante che era fidanzata con Adriano Panatta ma con il tennista fu un vero colpo di fulmine. Il loro rapporto è stato veramente molto particolare e Loredana ne ha raccontato alcuni aspetti.

Loredana Bertè e Bjorn Borg, le rivelazioni

Se del padre aveva paura, perché violento, tanto che lo ha accusato anche per la morte della sorella, Loredana Bertè del marito Bjorn Borg non aveva paura. Ha avuto però “una grandissima delusione” ha ammesso a Verissimo.

La cantante ha specificato che lui non gli ha mai messo le mani addosso ma di certo ha subito una forte violenza psicologica da parte dell’ex marito.

“Un giorno ha preso una pistola e me l’ha puntata alla testa – ha rivelato – Aveva due o tre pistole e voleva farmele vedere. Ha detto che era ‘per ridere’, ma a me non faceva ridere”. Ha raccontato rivelando che ancora a pensarci le vengono i brividi.

Ma in un’altra intervista aveva detto anche altro. Un altro retroscena sul loro rapporto, affermando che era stata lei quella un po’ “forte” della coppia.

“L’ultimo marito l’ho riempito di botte, perché io credevo che chiamasse la reception per un club sandwich invece ha chiamato due prostitute” ha detto Loredana senza peli sulla lingua.

