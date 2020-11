La Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica parlando della sua vita privata.

Lucia Azzolina, Ministro dell’Istruzione ha rilasciato una lunga intervista alla redazione di Venerdì della Repubblica. La pentastellata ha parlato della sua vita, svelando alcune curiosità e aprendosi raccontando alcuni particolari della sua infanzia. Una donna che dell’autoironia ha fatto il proprio punto di forza e che per la scuola ha sempre provato un incommensurabile amore.

Lucia Azzolina, intervista a cuore aperto: dall’adolescenza all’ingresso in politica

Un’infanzia segnata da quello che oggi è uno dei temi più tristemente ricorrenti quando si parla di giovani, il bullismo nelle scuole. La Ministra Lucia Azzolina, in un’intervista a cuore aperto a Venerdì di Repubblica ha raccontato come già da ragazza i compagni la prendevano in giro per il suo cognome, chiamandola “Cazzolina”. Una circostanza su cui adesso ride e con autoironia ha affermato: “Ora per aiutarli a ridere, mi tingo le labbra ancora di più“. Il suo rossetto rosso è, infatti, spesso stato il punto focale su cui imitatori e satira si sono soffermati. Una caratteristica che ha sempre incuriosito il grande pubblico, spingendolo a chiedersi il motivo di tale scelta.

Un colore ricorrente nella sua vita che si ritrova nel suo testo preferito, Il Manifesto Comunista di Marx ed Egel, nella sua ammirazione verso la canzone Bella Ciao che lei definisce “fantastica perché è la canzone della liberazione” tenendo a precisare come non siano note esclusive del comunismo. Non solo, nel colore dell’unico arredo che ha richiesto nel proprio ufficio: un divano appunto purpureo.

Quanto al suo rapporto con la fede, la Azzolina ha affermato: “Amo moltissimo Papa Francesco, e sulla mia scrivania ci sono opere di Don Milani. Allo stesso tempo però sono un agnostica, non sono credente“. Estimatrice, dunque, delle due note personalità ma non di certo legata alla religione.

I tuffi nel passato sono stati innumerevoli e la ministra ha parlato ancora della sua infanzia. Loro in famiglia erano quattro: lei, sua madre casalinga, suo padre guardia penitenziaria e sua sorella di sei anni più piccola. In casa quindi mancavano i libri perché con il solo stipendio del padre era difficile andare avanti. Il suo primo libro lo ricevette da suo nonno, rivela la Azzolina. La Ministra ha anche parlato di quando scoprì il suo amore spassionato per la scuola. Quando arrivava l’estate, quando era tempo di vacanza, diversamente dai suoi compagni lei era triste. Per sopperire alla mancanza del suo amato banco, grazie anche ai suoi professori che le consentivano di prendere più di un libro in prestito, lei si rifugiava sulla spiaggia di Noto con la sua letteratura russa e sognava il mondo da quello che lei definisce il posto bagnato dal mare più bello del mondo.

“Non vede chi non sa, ecco perché la scuola mi ha dato gli strumenti per affrontare la vita” mi ha detto ieri Annalisa Minetti che è venuta a trovarmi. Un grande grazie di cuore per le tue belle parole. pic.twitter.com/O4aVLJzwl4 — Lucia Azzolina (@AzzolinaLucia) November 4, 2020



Sul suo primo amore, invece, la Ministra resta vaga non rivelando dettagli sulla sua prima relazione sentimentale.

