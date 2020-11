Luciana Littizzetto e il segreto mai rivelato: “Cosa ho nascosto..”

Luciana Littizzetto e la sua vita prima di diventare famosa come oggi. Un percorso totalmente diverso ma importante

Luciana Littizzetto è uno dei volti più amati della televisione. Componente storica ormai del cast di Che tempo che fa, è quasi impossibile immaginarla lontana, artisticamente da Fabio Fazio. Lui infatti la sua Lucianina se l’è portata anche sul palco dell’Ariston e il risultato è stato strepitoso.

Oggi tutti Luciana Littizzetto la conosciamo come una delle voci irriverenti, che non ne fa passare una a nessuno. Ma scavando nel suo passato scopriamo che non è sempre stato così. All’inizio della sua carriera lavorativa la piccola a bionda cabarettista e conduttrice era totalmente diversa da ora, ma non esteticamente come accade a molte.

Proprio dal punto di vista professionale, Lucianina aveva intrapreso un percorso totalmente diverso, del quale non ne ha mai parlato. A leggerlo non ci si crede, eppure da giovane aveva scelto un’altra strada.

Luciana Littizzetto, ecco cosa faceva prima di diventare famosa

Luciana Littizzetto non è sempre stata legata al mondo dello spettacolo e della televisione. A 20 anni si è diplomata al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino. La sua città natale, in pianoforte. Da qui la strada dell’insegnamento come maestra di musica alla Scuola media statale Carlo Levi. Una professione questa che ha portato avanti per ben nove anni.

Una bella e importante esperienza per Lucianina quella passata tra i banchi di scuola come insegnate. Poi piano piano per lei è iniziato il cambiamento. La collaborazione con Gioventù Operaia, il mensile della GiOC, le ha permesso di far sentire la sua voce. Qui parlava di musica, cinema e scuola ma fin da subito è chiaro il suo modo di fare e di esporsi, in maniera diretta e differente.

E così inseguendo questa passione decide di studiare ancora e laurearsi in lettere alla facoltà di Magistero all’Università degli Studi di Torino nel 1990. Tra il 1988 e il 1990 frequenta anche la scuola di recitazione dell’Istituto d’arte e spettacolo al circolo Dravelli di Moncalieri.

E l’anno dopo arriva per lei subito il primo ruolo con Avanzi. Ci vorrà qualche anno per arrivare il primo grande successo ma da allora in poi non si è più fermata.

È il 1997 quando entra nel cast di Zelig fino a Mai dire gol trasmissioni che l’hanno fatta entrare nel cuore del pubblico.

