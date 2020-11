Maria De Filippi spietata caccia cavaliere da Uomini e Donne: “La tua presenza è inutile”. Durante la puntata andata in onda oggi, la conduttrice ha cacciato Germano, cavaliere di Valentina

Maria De Filippi oggi, durante la puntata di Uomini e Donne, ha parlato della questione Valentina Autiero. La dama storica, qualche settimana fa è uscita dal programma con Germano, il cavaliere che stava frequentando già da un po’. Un’uscita un po’ insolita, perché lui aveva detto di essere molto attratto da lei fisicamente e non mentalmente, e avevano deciso di continuare questa frequentazione fuori dal programma.

Maria De Filippi caccia un cavaliere da Uomini e Donne: “Non vedo motivo per farti rimanere”

Oggi i due sono tornati in studio per comunicare che questa sorta di frequentazione che stavano continuando fuori, non sta dando affatto gli effetti sperati. Anzi, hanno deciso di interrompere la conoscenza perché lei non si fida di lui. Sono stati in tanti a darle ragione, e a non credere nella buona fede di Germano. Pare che la stessa Maria abbia deciso di non regalargli la sua fiducia, infatti in conclusione gli ha detto: “Per me sei una presenza inutile nel programma. Nessuno vuole corteggiarti e non vedo motivo per farti rimanere“.

