L’allenatore ed ex calciatore Massimo Allegri è legato da tempo alla celebre attrice italiana Ambra Angiolini. I due sono una coppia molto affiatata ormai dal 2017. Tre anni vissuti assieme in cui hanno saputo amarsi e rispettarsi in egual misura. La stessa Ambra aveva rivelato in una delle recenti interviste rilasciate al programma televisivo, diretto da Silvia Toffanin, come Massimiliano per lei fosse uno dei simboli della sua felicità attuale. Infatti, dopo alla rottura del legame storico con il cantante Francesco Renga e la sua dura lotta con la bulimia, Ambra aveva trascorso un periodo difficile, che però grazie al suo attuale fidanzato pare aver superato completamente.

Massimiliano e le nozze “inutili” con Ambra

Negli ultimi mesi sono state molte le voci a circolare riguardo al probabile matrimonio tra i due. Alcune fonti riportavano che il lieto evento sarebbe avvenuto prossimamente, mentre altre lo reputavano come lontanissimo ed impossibile. Ad intervenire sulla realtà dei fatti, però, è stata Ambra. L’attrice romana, che da poco ha editato con grande successo il suo ultimo libro “InFame“, in cui racconta il suo percorso con la malattia. Sembra che l’autrice abbia confessato come le sue intenzioni di sposare Massimiliano non siano mai state esplicitate pubblicamente, e che lei stessa sia contraria ad adottare una simile decisione per il bene del loro futuro assieme.

A ribadire il concetto sostenendo la carismatica Ambra, ed in maniera del tutto conclusiva, è stato il suo sportivo compagno. Durante una puntata di “Che tempo che fa”, in onda la sera su Rai 2, ha ammesso anche lui la verità sulle loro intenzioni. Massimiliano ha ammesso come il loro possa essere un matrimonio “inutile“, visto che entrambi si considerano legati da un sentimento che va ben oltre un’unione ufficiale.

