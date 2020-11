Matrimonio a prima vista, Luca e Giorgia divorziano: la reazione inaspettata dei fan

Giorgia e Luca, protagonisti dell’ultima edizione di Matrimonio a prima vista, si sono già separati. I fan, che si stanno preparando allo speciale del 24 novembre, commentano duramente la vicenda

Si sono sposati nel corso dell’ultima edizione di “Matrimonio a prima vista“, ma dopo appena un mese hanno chiesto il divorzio. Luca e Giorgia saranno i protagonisti dello speciale “Matrimonio a prima vista…e poi“, in onda martedì 24 novembre.

I due si sarebbero allontanati a causa dell’eccessiva gelosia di lei, anche se le versioni che i due ex hanno dato agli esperti sono diametralmente opposte.

Nel mentre i fan, che tramite i social hanno avuto un assaggio della puntata, si sfogano con commenti carichi di delusione.

Matrimonio a prima vista, Luca e Giorgia divorziano: i commenti dei fan

Tramite il profilo fanpage di Instagram, i followers del noto programma di Real Time hanno avuto un assaggio dello speciale che andrà in onda martedì 24 novembre. “Siete pronti per la puntata “Matrimonio a prima vista…e poi?“: questa la didascalia della foto. I fan, delusi dall’epilogo della storia fra Luca e Giorgia, hanno commentato il tutto con molta franchezza.

La coppia ha richiesto il divorzio dopo appena un mese dal sì. Diverse le motivazioni che hanno fornito – ciascuno individualmente – ai 3 esperti. Se per Luca il motivo centrale della rottura è l’ossessiva gelosia di Giorgia nei suoi confronti, per la protagonista il divorzio è dovuto al rapporto poco limpido che Luca intratterrebbe ancora con la sua ex.

Che sia stata pura ed infondata gelosia, o che dietro ai timori di Giorgia si nasconda un fondo di verità, non ci è dato saperlo. I due ex avranno modo di spiegare la propria versione dei fatti nello speciale in onda domani sera. Nel frattempo, i fan della coppia si sono mostrati alquanto scioccati dal tutto.

“Che delusione…ci avevo creduto davvero“: è il commento di un utente. E molti altri seguono questa stessa linea. La storia di Giorgia e Luca aveva davvero fatto sognare i telespettatori. Ma per loro, nessun lieto fine in vista.

