Matrimonio a prima vista, Andrea e Sitara: ecco come si sono rivisti

Dopo una settimana dal termine di Matrimonio a prima vista Italia, escono molte delucidazioni sulle relazioni scoppiate. La verità su Andrea e Sitara

I fan di “Matrimonio a prima vista Italia 2020” sembrano non darsi pace. L’ultima edizione è terminata nel peggiore dei modi: nessuna delle coppie è sopravvissuta all’esperimento, neppure gli inseparabili Giorgia e Luca che tutti sostenevano, per non parlare di Andrea e Nicole che usciti insieme dal programma hanno divorziato poco dopo e ora lui è felicemente insieme a Sitara. Domani sera andrà in onda il sequel del programma, ciò che è avvenuto nel mese successivo al confronto con gli esperti ma i fan hanno già avuto modo di conoscere tutte le anticipazioni su DPlay Plus.

Sitara in una dichiarazione rilasciata a Fanpage subito dopo la partecipazione al docureality, aveva riferito che “Andrea non è la persona che si è mostrato nel programma. È un ragazzo molto fragile, a tratti insicuro. Di lui mi piace la sensualità e la spontaneità. Questa relazione è nata come amicizia poi piano piano si è trasformata in amore con lui ho ritrovato emozioni incredibili e le farfalle nello stomaco”.

Andrea e Sitara, come si sono innamorati