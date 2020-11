Nek operato d’urgenza per un incidente domestico: le condizioni del cantante

Il cantante Nek, ricoverato d’urgenza in ospedale, è stato vittima di un incidente domestico. Sottoposto ad un intervento alla mano, l’artista ha comunicato ai followers l’attuale stato di salute

Ciao a tutti!

Vi sarete accorti che non sono stato molto attivo sui social negli ultimi giorni… pic.twitter.com/zEvXwpj7if — Nek Filippo Neviani (@NekOfficial) November 23, 2020

Momenti di terrore per Nek, che nelle ultime ore è stato ricoverato in ospedale a seguito di un incidente domestico. L’intervento chirurgico alla mano, stando a quanto da lui stesso comunicato, è andato a buon fine.

“Sto bene, questa è la cosa più importante. Presto vi darò notizie” – ha dichiarato attraverso un tweet.

Moltissimi colleghi si sono stretti attorno a lui, mostrandogli tutta la loro solidarietà. Ugualmente hanno fatto i followers, allarmati dall’assenza del cantante sui social. L’immagine che accompagna il post, scattata direttamente dall’ospedale, mostra un Nek provato ma comunque sorridente: la speranza dei suoi sostenitori si è immediatamente riaccesa.

Nek operato d’urgenza alla mano: le condizioni del cantante

Attraverso i propri profili di Instagram e Twitter, Nek ha voluto rassicurare i followers sul proprio stato di salute. Assente da qualche tempo sulle piattaforme social, il cantante racconta di aver subito un intervento chirurgico alla mano a seguito di un incidente domestico.

Il tutto è avvenuto mentre si trovava nella sua casa di campagna. Ricoverato d’urgenza, Nek si trova ormai in ospedale da qualche giorno. Tuttavia, l’operazione non gli ha impedito di scattare una foto direttamente dal suo lettino: pur visibilmente provato dalla situazione, il cantante ha sfoggiato il suo miglior sorriso, rassicurando nell’immediato i fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nek Filippo Neviani (@nekfilipponeviani)

“Sto bene, questa adesso è la cosa più importante. Sono seguito da ottimi medici, confido che le cose vadano per il meglio“. Le dichiarazioni dell’artista non lasciano trapelare alcun dettaglio in merito all’incidente. Ciò che conta – e questo lo si deduce chiaramente – è che il pericolo sia ormai passato.

